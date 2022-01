Dolli Irigoyen estuvo de visita en Masterchef Celebrity y apuntó contra Damián Betular: “Me preocupa”

Dolli Irigoyen estuvo como invitada a Masterchef Celebrity y criticó a Damián Betular

La gala de eliminación de este domingo de Masterchef Celebrity fue especial por varios motivos. Para empezar, cuando Santiago del Moro presentó al jurado, sorprendió la presencia de Dolli Irigoyen junto a Germán Martitegui y Damián Betular. Y, según explicó el conductor, esto se debía a que Donato De Santis había estado en contacto estrecho con un familiar que tenía coronavirus, motivo por el cual debieron reemplazarlo.

Pero esa no fue la única característica distintiva de la jornada. Después de haber reemplazado a Mica Viciconte por sus vacaciones, Malena Guinzburg tenía la oportunidad de pelear por un lugar propio en el certamen junto a la pareja de Fabián Cubero, Luisa Albinoni, Marcela la Tigresa Acuña, Tomás Fonzi y Mery del Cerro, mientras Paula la Peque Pareto, Cathy Fulop, Juariu y Paulo Kablan, quienes ya se habían garantizado su continuidad en el certamen, los observaban desde el balcón. Cabe destacar que, tal como indicó el conductor, Denise Dumas estaba ausente por un motivo personal y Joaquín Levinton por contacto estrecho.

La consigna del día, por otra parte, no fue nada sencilla. Al levantar la caja misteriosa, los participantes se encontraron con granos de café que tenían que utilizar en preparaciones dulces o saladas, según lo que le tocara a cada uno, a excepción de Malena que para tener su oportunidad debía elaborar las dos variantes. Frente a esta situación, todos valoraron la ayuda de Dolli, que a pesar de ser una de las chef más estrictas es sumamente didáctica cuando se acerca a cada isla de trabajo.

Así, luego de pasar por el mercado, todos pusieron manaos a la obra para lo cual contaban con sesenta minutos. Aunque, en el medio, cada uno debía prepara un café especial a pedido de los integrantes del jurado. Y la realidad es que cada concursante estuvo atento a los consejos de los profesionales, teniendo en cuenta que el desafío era mayúsculo. Sin embargo, la realidad es que Betular se mostraba bastante inquieto, cosa que Irigoyen no dejó pasar.

“Está muy alterado Damián, ¿eh? Está muy alterado, yo no sé lo que le pasa. Lo vengo viendo todas las noches, me preocupa”, dijo la chef después de ver a su colega corriendo a buscar un molde para Mery. Y luego, tratando de calmarlo, le indicó: “Podés bajar”. Pero no tuvo suerte, ya que Betular terminó tomando el café que le había pedido a Viciconte antes de que sonara la chicharra correspondiente.

Lo cierto es que, a la hora de la verdad, cada uno de los participantes presentó su plato. Malena hizo uno al que llamó Peor es Nada en honor a su padre, Jorge Guinzburg, que consistía en cordero marinado en café con pickles de cebolla y remolacha y torrejas de café. Mery hizo un brownie con café, crema chantilly, caramelo y frambuesa. Albinoni se lució con una tarta de ricota con masa de café. Mica elaboró una tata con base de café, crema pastelera de café, crema chantilly y frutas. La Tigresa hizo un panqueque de café relleno de pollo, cebolla y champiñones. Y, por último, Fonzi llevó su lomo sobre cebollas caramelizadas con reducción de café y manzanas al horno con curry.

Luego de degustar cada plato, el jurado decidió que Tomás, Luisa y Mica pasaban a la siguiente ronda por ser los mejores de la noche. Después, anunció que pese a algunos errores Malena seguiría en el programa. Así que la final enfrentó a Mery y Marcela. Y fue la boxeadora quién terminó por abandonar el certamen. “Me sentí súper bien con todo el equipo y la producción, que me ha acompañado durante todas estas semanas. Así que les agradezco un montón”, dijo Acuña al despedirse. Y agregó: “La Tigresa nunca pierde, gana o aprende”.

SEGUIR LEYENDO: