La respuesta de Manu Viale por las críticas por no usar corpiño en televisión

Mientras Darío Barassi continúa disfrutando de unas merecidas vacaciones familiares en México, la actriz Manuela Viale cuidó su lugar al frente de 100 argentinos dicen. Divertida y espontánea, tras su debut había compartido los memes de los que había sido “víctima” tras presentar el ciclo y en las últimas horas se rio de los comentarios que recibió en las redes sociales tras haber hecho el programa sin corpiño.

“La última soy yo después de leer sus comentarios sobre no usar corpiño en el 2022″, escribió la media hermana de Juana y Nacho Viale en sus redes junto con tres fotos: en las dos primeras se la ve tapando sus pechos con las manos mientras luce un top violeta blanco y en la última posa relajada con las manos en la cintura, con lentes de sol y mirando al cielo.

Manu Viale le respondió a quienes la criticaron por no usar corpiño

Manu Viale reemplazó a Darío Barassi en 100 argentinos dicen

Dicho posteo consiguió miles de “Me gusta” y cientos de comentarios: “Aguante el team no corpiño”, “Aguante vivir sin corpiño porque es incómodo”, “Ayer leía los comentarios y tuve que salir porque me indignaba demasiado, es increíble. La mayoría por supuesto mujeres, con la mente del año 1810. Te bancamos Manu”, “Yo tampoco uso, no hay relleno y es liberador”, “Ya es hora de que lo normalicemos como sociedad. No vivimos en 1810″ y “Al que no le guste que cambie de canal”.

Manu Viale le respondió a quienes la criticaron

“Hola a todos, ¿cómo andan? Muchas gracias. Yo soy Manu Viale, esta es una nueva edición de 100 argentinos dicen, voy a estar acá una semanita reemplazando a mi compañero Darío Barassi mientras toma sol muy relajado”, se había presentado la semana pasada la actriz al abrir el ciclo de El Trece a las 18.30.

Más tarde, la actriz utilizó su cuenta de Instagram -red social en la que tiene medio millón de seguidores- y compartió algunos memes que le fueron enviando sus amigas primero y luego los que ella misma creó. En tanto, invitó a los usuarios a que le mandasen para compartirlos ahí mismo.

La primera semana que se ausentó Barassi el lugar lo ocupó Dani la Chepi, quien por estos días se prepara para debutar en El juego de la Oca, con el Pollo Álvarez. “Yo en marzo vuelvo con todo. Rompela Chepi. Me iba a ir de vacaciones hace una semana, pero por un tema personal lo tuve que postergar, esta semana creo que ya me voy de vacaciones y a la vuelta voy a empezar con un proyecto para Disney, para Disney + y Star + y el combo de ambas situaciones ameritaron este pedido de que en enero y febrero me puedan cubrir y darme una mano ahí con los programas y en marzo volvemos con todo”, le había dicho el sanjuanino a su reemplazo.

Fede Bal también iba a ocupar su lugar, pero luego de que el actor contrajera coronavirus, la producción decidió que lo reemplazara la periodista que da el clima en el canal, Nazarena Di Serio. Sí, debuto en la conducción cuiándole la casa al gran Darío Barassi. ¿Yo también quiero que vuelva así que vamos a meterle todo! ¡Gracias a todos los que siempre están bancando y apoyándome en todo! Y gracias a El Trece por esta gran oportunidad”, escribió ella. Más adelante, el lugar lo ocuparán también la bailarina Flor Jazmín Peña y Nati Jota.

Hace un tiempo, en diálogo con Teleshow, el conductor había hablado del éxito del programa, que rápidamente se convirtió en uno de los más vistos de la tarde, motivo por el cual el canal decidió cambiarlo al horario de las 18.30. “No sabría responder, lo que puedo decir es que voy todos los días, dejo el cuerpo, el alma, la voz, me gusta entretener. El programa se convirtió en un punto de encuentro, no sé cuál es la receta, pero me entrego”.

Pero además, destacó el trabajo de todos los que hacen 100 argentinos dicen: “Estoy chocho de haber encontrado ese equipo, es un éxito en equipo de manera genuina, creo en el trabajo en equipo y se armó un equipo espectacular, soy fan”, cuenta. Sobre la relación con las productoras, describe: “A Luli (Latorre) la conozco hace mil años porque fue productora de NET y pedí que viniera porque es una de las mejores productoras de piso, tiene códigos, entiende, rema y te invita al juego y a la Colo fue un hallazgo”.

SEGUIR LEYENDO: