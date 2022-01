Manu Viale reemplazó a Darío Barassi en 100 argentinos dicen y compartió sus propios memes

Manu Viale está al frente de 100 argentinos dicen y posó con los "Barássitos"

Darío Barassi se despidió de 100 argentinos dicen en diciembre pasado y adelantó que regresará en marzo para seguir al frente del exitoso programa de entretenimientos de la pantalla de El Trece. En tanto, durante el tiempo que estará ausente -primero por vacaciones con su familia, y luego porque grabará una ficción para una plataforma- la producción del ciclo consideró que no haya una sola persona que lo reemplace en la conducción, sino que sean varias.

La primera en ocupar su lugar fue la humorista Dani La Chepi, quien, en su debut confesó que estaba nerviosa por el desafío. Después llegó el turno de la actriz Manu Viale, quien tomó la posta desde el programa que se emitió este lunes. “Hola a todos, ¿cómo andan? Muchas gracias. Yo soy Manu Viale, esta es una nueva edición de 100 argentinos dicen, voy a estar acá una semanita reemplazando a mi compañero Darío Barassi mientras toma sol muy relajado”, dijo la conductora interina y dio comienzo al programa.

Más tarde, la actriz utilizó su cuenta de Instagram -red social en la que tiene medio millón de seguidores- y compartió algunos memes que le fueron enviando sus amigas primero y luego los que ella misma creó. En tanto, invitó a los usuarios a que le mandasen para compartirlos ahí mismo.

Luego de Manu Viale, quien debía reemplazar a Darío Barassi era Fede Bal. Pero el domingo por la noche el actor comunicó que dio positivo de coronavirus: el lunes se iba a presentar al estudio de El Trece para grabar (se adelantan los programas, por eso recién esta semana se vio la participación de la conductora), pero como presentó algún síntomas, decidió hisoparse.

“Yo me siento bien. No tengo síntomas. Tengo un poco de voz nasal, un poco de tos. Como un resfrío. Cuídense. Yo me cuidé en la medida que pude. Vine de Mar del Plata, tuve unos eventos, y actividades que tenía que hacer. Así que acá estoy, seguramente me lo contagié ahí. Cuidémonos. Está muy fuerte en todos lados. Y muchos amigos cercanos tienen COVID-19. Cuídense, usen barbijo y estemos bien”, indicó el actor en un video que grabó y compartió en sus redes sociales.

Con el resultado positivo del hijo de Carmen Barbieri, la producción del ciclo decidió que ocupara su lugar Nazarena Di Serio, conocida por indicar el clima en la pantalla de El Trece y TN. “Sí, debuto en la conducción cuiándole la casa al gran Darío Barassi. ¿Yo también quiero que vuelva así que vamos a meterle todo! ¡Gracias a todos los que siempre están bancando y apoyándome en todo! Y gracias a El Trece por esta gran oportunidad”, escribió en su cuenta de Twitter celebrando la noticia quien también es locutora.

Nazarena Di Serio

¿Qué sucederá luego? La bailarina Flor Jazmín Peña y la periodista Nati Jota serán quienes reemplacen a Darío Barassi en la conducción de 100 argentinos dicen las próximas semanas, mientras el animador continúe de vacaciones y cumpliendo con compromisos laborales que había arreglado con anterioridad.

Mientras tanto, el también humorista se encuentra en México disfrutando de unos días de vacaciones junto a su esposa, Lucía Gómez Centurión, y su hija Emilia, de dos años y medio. Desde allí, compartió algunas de sus experiencias en las redes sociales y contó cómo son sus días de descanso. “Estoy parando en una parte que se llama Family Selection, es una versión un poco más premium para los que venimos con familia, y tiene algo espectacular, que es que en la pileta hay todo un equipo que entretiene a los chicos. Vas a la playa, te dan protectores de sol, pilusos, remeritas, rastrillitos, todo el tiempo los pibes son como los jefes, los que mandan todo. Después hay una parte más para adultos, más caretona, que generalmente con la gorda estamos yendo ahí a la noche a comer, a hacernos los lindos”.

