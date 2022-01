El festejo de cumpleaños íntimo de Pampita apenas pasadas las 12: abrazos, torta y saludo en inglés

Pampita cumple 44

Pampita cumple hoy 44 y los festejos comenzaron durante las primeras horas de la jornada. Las modelo y conductora cenó en su casa con familia y amigos y apenas el reloj dio las 12.00 sus hijos Bautista, Beltrán, Benicio y Ana y su marido Roberto García Moritán, le hicieron una sorpresa.

Fue el mayor de sus hijos con Benjamín Vicuña el encargado de llevarle la torta de merengue con velas blancas y una bengala a tono, mientras los invitados, incluidos Delfina y Santino hijos de su marido, le cantaban el feliz cumpleaños, primero en español y luego en inglés.

Con la sonrisa que la caracteriza, la modelo y conductora sostenía en brazos a su beba de seis meses mientras que sus hijos más chicos la abrazaban por la cintura. Apenas terminó de cantar y sopló las velitas, muy feliz le dio un gran beso a su marido y a sus chicos.

Pampita celebró su cumpleaños en familia

Durante los primeros días de enero la modelo estuvo pasando un tiempo en Punta del Este con sus hijos y sus amigas en los que combinó descanso y trabajo, mientras su marido se quedó trabajando en Buenos Aires. A Uruguay también la acompañó su hermano Guillermo Ardohain.

Carolina, que en diciembre tras terminar su labor en La Academia de ShowMatch estuvo como jurado invitada en el ciclo Los 8 escalones del millón en reemplazo de Nicole Neumann, se prepara para tomarse unas vacaciones en México, como lo hace todos los años.

Es que, como embajadora de un exclusivo hotel en Islas Mujeres, la modelo podrá invitar a 40 personas a pasar unos días de relax con ella, entre las que además de su marido, quien mañana cumple años, sus hijos y los de él, están sus hermanos Leonardo y Guillermo con sus mujeres y amigos.

“Para la envidia de todos, con el mejor canje del planeta, esto hay que decirlo. Se van a México que la volvieron a invitar y lleva cuarenta personas y se queda todo el mes. Va ella, va él -su marido-, el hermano de ella, la sobrina, los sobrinos, las sobrinas, los hijos de Moritán. Eso es un canje, no una habitación pedorra. Y se los lleva a todos. Incluso, invita a amigos y a amigas para hacer un total de cuarenta personas”, contó en diciembre Yanina Latorre.

Fue en ese hotel que hace cuatro años celebró sus cuarenta años y fue de sorpresa y con el fin de reconciliarse con ella su ex, Pico Mónaco, y donde también su actual marido le propuso matrimonio y donde el año pasado anunciaron que estaban esperando una nena.

La incógnita es si invitará a Benjamín Vicuña, el padre de sus hijos, que desde que se separó de la China Suárez fue adoptado como uno más de la familia, juega al futbol con Moritán, es parte de los festejos íntimos y hasta comparte eventos con su ex pareja.

En diciembre se cruzaron por primera vez en público en la apertura de un local en Palermo y paneas se vieron se saludaron y la onda entre ellos fue notoria: besos, abrazos y mucha charla cómplice. “A Carolina hace años que no la veía con esa sonrisa y él estaba gracioso, aunque algo nervioso”, comentó una persona que asistió al evento.

“Nosotros nos juntamos todas las semanas en el ámbito privado y vernos en lo público es algo que puede pasar. Ojalá me pase siempre como me pasó toda la vida con mis otras ex. Está bueno tener relaciones sanas, yo no tengo una persona en mi vida con la que no me pueda cruzar en un evento. Fueron dos años muy duros los que pasamos, mis salas de teatro estuvieron cerradas, con aforo, todo el mundo lo sabe, todo el mundo lo vivió, cada uno padeció lo suyo y ahora estamos felices saliendo a las calles, a ver gente, a ver teatros llenos, así que todo es alegría”, dijo el actor chileno en diálogo con Intrusos en el marco del evento. Habrá que ver si lo lleva de vacaciones para que disfrute de algunos días con sus hijos.

