Cómo será el mes de vacaciones que Pampita gestionó por canje para 40 familiares y amigos

Pampita ya palpita el verano rodeada de sus afectos

Hoy arranca el verano y para muchos, esta fecha marca el comienzo de una nueva etapa: noches más largas, reuniones sociales que se multiplican y el plan de las vacaciones. ¿Playa, montaña o simplemente quedarse en las ciudades que suelen aliviarse en época estival? Mientras algunos se tendrán que conformar con refrescarse en una pileta, muchos otros ya sueñan con trasladarse a algún destino a descansar. Y Pampita, sin dudas, pertenece a este segundo grupo.

Es que precavida y organizada, la modelo y conductora ya decidió dónde pasará enero: alejada de Buenos Aires. México, un hotel 5 estrellas, familia, amigos y playa paradisiáca... ¿algo más para que todo sea perfecto? Sí, que sea de canje. Y Pampita lo hizo.

En Los ángeles de la mañana, Yanina Latorre contó cómo serán las vacaciones de la mamá de Blanquita (fallecida en 2012), Bautista, Benicio, Beltrán y Ana. “Ella está embobada con la beba, está enamoradísima. Me dijo que no se va de vacaciones en enero porque sus hijos son adolescentes y se quieren ir a Pinamar, que se pone de moda entre los trece y los catorce años así que se van solos. Ella se queda con su marido y su beba en Santa Bárbara”, comenzó Yanina sobre los planes de la modelo junto a Roberto García Moritán y sus hijos.

El hotel es el mismo en el que García Moritán le propuso casamiento a Pampita

“Y en febrero se va de vacaciones, para la envidia de todos, con el mejor canje del planeta, esto hay que decirlo. Se van al Hotel Paladium de México que la volvieron a invitar y lleva cuarenta personas y se queda todo el mes”, contó Latorre para la sorpresa de todas sus compañeras.

Sobre la lista de invitados, también se explayó la esposa de Diego Latorre: “Va ella, va él -su marido-, el hermano de ella, la sobrina, los sobrinos, las sobrinas, los hijos de Moritán. Eso es un canje, no una habitación pedorra. Y se los lleva a todos. Incluso, invita a amigos y a amigas para hacer un total de cuarenta personas”.

“Ella es embajadora del lugar hace muchos años, ahí festejó su cumpleaños y fue la propuesta de matrimonio, también es donde se casó”, sumó Andrea Taboada antes de despedirse del programa.

El hotel de la Rivera Maya en donde Pampita viajará de canje con 40 familiares y amigos (Foto: Revista Gente)

La incógnita es si invitará a Benjamín Vicuña, el padre de sus hijos, que desde que se separó de la China Suárez fue adoptado como uno más de la familia, juega al futbol con Moritán, es parte de los festejos íntimos y hasta comparte eventos con su ex pareja.

Hace una semana se cruzaron por primera vez en la apertura de un local en Palermo y paneas se vieron se saludaron y la onda entre ellos fue notoria: besos, abrazos y mucha charla cómplice. “A Carolina hace años que no la veía con esa sonrisa y él estaba gracioso, aunque algo nervioso”, comentó una persona que asistió al evento.

Pampita y Benjamín Vicuña juntos en un evento

“Nosotros nos juntamos todas las semanas en el ámbito privado y vernos en lo público es algo que puede pasar. Ojalá me pase siempre como me pasó toda la vida con mis otras ex. Está bueno tener relaciones sanas, yo no tengo una persona en mi vida con la que no me pueda cruzar en un evento. Fueron dos años muy duros los que pasamos, mis salas de teatro estuvieron cerradas, con aforo, todo el mundo lo sabe, todo el mundo lo vivió, cada uno padeció lo suyo y ahora estamos felices saliendo a las calles, a ver gente, a ver teatros llenos, así que todo es alegría”, dijo el actor chileno en diálogo con Intrusos en el marco del evento. Habrá que ver si lo lleva de vacaciones para que disfrute de algunos días con sus hijos.

