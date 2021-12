Mica Viciconte se animó a un día de surf en Brasil: “Disfruto la sensación de libertad”

La ex Combate compartió algunas postales de su día de surf en Brasil

Mica Viciconte está de vacaciones en Brasil junto a Fabián Cubero y las tres hijas del ex futbolista, fruto de su relación anterior con Nicole Neumann. La pareja puso en pausa sus compromisos laborales y emprendieron el viaje en familia para pasar algunos días relajados en las playas de Buzios. El fin de semana organizaron una experiencia diferente y se animaron a tomar clases de surf todos juntos. La ex Combate compartió algunas fotos subida a la tabla de surf y expresó su alegría por el feliz momento que está viviendo, embarazada de su primer hijo.

Desde la costa de Geribá la participante de Masterchef Celebrity 3 (Telefe) publicó un resumen del divertido día que pasaron mientras tomaban algunas clases del deporte acuático. Las tres niñas, Indiana, Allegra, y Sienna, se ubicaron en fila en la arena, y siguieron las indicaciones del profesor que las guiaba con algunos tips. El ex jugador de Vélez se sumó a la actividad junto a su pareja, y luego compartieron algunas postales del momento en que lograron el objetivo de mantenerse parados sobre la tabla.

Practicando en la arena antes de adentrarse en las olas, Mica Viciconte tomó una clase de surf junto a las hijas de Fabián Cubero

“Una de las cosas que más disfruto es la sensación de libertad estando en el agua. Desconectar, sentir y vivir”, escribió Viciconte en la publicación de Instagram donde compiló varias postales. “Un día increíble, sintiendo esas olas que dan felicidad”, agregó. Cubero, por su parte, también posteó algunas fotos de la nueva experiencia y se mostró orgulloso por el empeño que le pusieron sus hijas, quienes consiguieron dominar el equilibrio y se divirtieron al ver las caídas de su padre.

La influencer también es profesora de natación, así que las actividades que incluyan nadar o algún chapuzón son su especialidad. Con la ayuda y la guía de otro deportista se animó a practicar y capturó el momento con tiernas postales donde acarició su panza, para recordar las primeras vacaciones que hicieron como familia ensamblada con Luca Cubero en camino.

"Felicidad y paz", así definió Mica Viciconte lo que sintió al subirse a la tabla de surf

“Toda la familia junta”, celebró el ex Vélez que espera su cuarto hijo, y el primero de su relación con la modelo. Desde su llegada -que fue escalonada ya que se fueron sumando familiares de Cubero con el correr de los días-, la pareja compartió en sus redes sociales distintas fotos de sua días de descanso. “Esperando tus primeras pataditas”, anticipó Viciconte junto a una serie de postales en la playa.

Además había revelado cómo había sido la charla con las hijas de su pareja cuando les comunicó su embarazo. “Cuando se lo contamos no entendían. Pero están re contentas, me tocan la panza, ponen el oído cerca a ver si escuchan. Es un momento súper lindo la verdad y sentirte como acompañada por ellas está bueno”, aseguró durante una entrevista con Catalina Dlugi.

Radiante, la ex Combate y profesora de natación disfrutó de la actividad acuática junto a su familia

Luego, en Cortá por Lozano, fue consultada sobre si había recibido algún mensaje de Nicole Neumann. “No, no, nada, nada. No pasa nada, yo estoy contenta y me parece que es lo importante”, respondió Mica. Más tarde, la modelo rompió el silencio y se refirió al respecto. “Les deseo lo mejor, siempre un bebé es bienvenido. Si el padre de mis hijas está feliz, mis hijas van a estar felices, que es lo que más me importa en la vida, así que me alegro”, dijo en una nota para las cámaras de Intrusos. Y cuando le preguntaron si la noticia le había afectado de alguna forma, aseguró: “Sigo disfrutando mi gran momento: me va bien en lo laboral, con mi pareja -está de novia con el piloto de turismo carretera José Manuel Urcera-, con mis hijas. Así que estoy en un muy buen momento”.

