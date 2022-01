El divertido e incoherente video de Toto Kirzner: armas invisibles, corridas en el estacionamiento y caída de cara al piso

Toto Kirzner

“Vean esto y después explico”, advirtió en sus historias de Instagram Toto Kirzner antes de mostrar un extraño video. En él se lo ve corriendo en un estacionamiento con sus amigos en lo que bien podría ser un ensayo para una ficción hasta que se cae y una de las chicas explota de risa.

Primero, el joven actor y dos de sus compañeros están un pasillo y sigilosamente, mientras una amiga los graba con un celular, ingresan a un estacionamiento. Agachados y escabulléndose entre los autos, hacen la forma de un arma con las manos hasta que luego de esperar tras una columna, el hijo de Araceli González y Adrián Suar sale corriendo hasta la otra punta y de golpe, cae al piso.

Toto Kirzner se cayó

En la siguiente historia se lo escucha decir “Me dieron en la pierna”, mientras sus amigos no pudieron aguantar la tentación y comenzaron a reírse. “Sí, de cara al piso escribió”.

Chicos corriendo con armas invisibles en un estacionamiento, risas, ¿de qué se trata? Por más incoherente que pareciera, todo tenía una explicación. “El video lo mirás con otros ojos cuando entendés el contexto. Estábamos jugando a ser los peores agentes secretos, una estupidez, una cosa muy infantil, pero divertida y necesaria para ese momento”, comenzó ya en su casa a contar.

“Yo quiero encarar hacia allá y cuando encaro me resbalo con aceite, no sé si lo ven. Ahora cuando vuelvan a ver el video que lo van a ver seguramente 300 mil veces, noten el aceite en el piso, la risa de Maia de fondo... es espectacular”, cerró mientras se agarra la cabeza.

De esta manera Tomás demostró que a pesar de tener 23 años y obligaciones que cumplir, no pierde la capacidad lúdica y puede inventar cosas con sus amigos, como cuando eran chicos, tal vez inspirándose en algunas de las ficciones que protagonizó y produjo su padre Adrián Suar con Polka, como Poliladron o Comodines.

Hace un tiempo en diálogo con Teleshow el ex ATAV contó justamente que veía algunas de las novelas que sus padres hicieron cuando él era chico, o incluso antes de que naciera, como La banda del Golden Rocket, la serie de Jorge Maestro y Sergio Vainmann de El Trece en la que los actores se conocieron.

“Me fascina la cortina, la aprecio mucho”, dijo en referencia al tema de Alejandro Lerner “Juntos para siempre” y sobre cómo es ver a Araceli y a Adrian juntos en pantalla, agregó: “Hoy me genera un impacto mucho mas personal y enternecedor que cuando era chico, los veo trabajando en las cosas que hicieron a mi edad hoy y es como que te identificás con esas ganas de trabajar, de crecer y podes ver eso en vos. Te cuentan de esos trabajos cuando tenían 22 y esa ambición que les ves en los ojos y se nota”.

Aunque siempre supo de qué trataba el medio, no era de pasar largas jornadas en los estudios de televisión, prefería quedarse con sus amigos jugando tal vez, pero cuando acompañaba a “mamá o papá” a grabar, disfrutaba cada momento. Lo que más le llamaba la atención era “la previa antes de que salga el producto del horno”. Tal vez sea por eso que al terminar la secundaria comenzó a estudiar dirección. Por cuestiones de horarios no pudo seguir y aunque no descarta retomar, está muy seguro que su camino seguirá por la actuación: “Es lo que me lleva”.

Junto con su padre, compartió el ciclo Chueco en línea, trabajo que recordó como “una experiencia muy linda” y en ese sentido había dicho que también en algún momento le gustaría trabajar con su mamá.

SEGUIR LEYENDO: