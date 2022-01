El velatorio de Martín Carrizo: la tristeza de familiares y amigos en el último adiós

Cecilia Caramelito Carrizo junto a los hijos de su hermano Martín Carrizo, en el velatorio (Fotos: Teleshow)

Este miércoles por la tarde se realizó el velatorio de Martín Carrizo en la Ciudad de Buenos Aires. Asistieron familiares, amigos y allegados a la familia, como Karina Mazzocco y Diana Deglauy, compañeras de trabajo de Cecilia Caramelito Carrizo -hermana del músico- en A la Tarde (América).

Una imagen emotiva del velatorio de Martín Carrizo (Fotos: Teleshow)

Carrizo, quien fuera baterista del Indio Solari y Gustavo Cerati, entre otros, falleció el martes por la madrugada. Tenía 50 años y la noticia la dio a conocer Caramelito en sus redes sociales. Falleció luego de una larga pelea contra una Esclerosis Lateral Amiotrófica (ELA), la cual se le había diagnosticado en 2015. Es una enfermedad degenerativa de tipo neuromuscular que se origina cuando las células del sistema nervioso -llamadas motoneuronas- disminuyen gradualmente su funcionamiento y mueren, con lo que provoca una parálisis muscular progresiva.

Karina Mazzocco y Diana Deglauy, compañeras de trabajo de Caramelito Carrizo, asistieron al velatorio de Martín Carrizo

Allegados y compañeros de Martín Carrizo asistieron a su velatorio

Cecila Caramelito Carrizo agradecida con quienes se acercaron a darle el último adiós a su hermano Martín Carrizo

Familiares de Martín Carrizo en su velatorio

Milena, una de sus hijas, se volcó a las redes sociales para despedir a su padre. “Poder decir adiós es crecer. Te amo. No puedo explicar lo que siento”, escribió en su cuenta de Instagram, haciendo referencia a una de las canciones más populares de Gustavo Cerati, y junto a varias fotos de Martín con a ella y sus hermanos, Benjamín y Miranda. Entre los cientos de “me gusta” y comentarios que recibió, se destacó el de Laura, la hermana del ex líder de Soda Stereo: “¡Hermosos! ¡Amor para toda la vida! Tu papi un ser ejemplar, único… ¡Los abrazo con todo mi cariño! Fuerza”, le expresó en el posteo.

“Decime, por favor, dónde sigo”, fue la primera frase que escribió la actual panelista de A la tarde, en lo que parecía un mensaje directo hacia a su hermano. Luego, le dedicó palabras de agradecimiento a quienes hicieron campañas para ayudar al músico durante todo este tiempo en el que realizó distintos tratamientos en su lucha contra la enfermedad. “Gracias, queridos y queridas por tanto cariño, ayuda y apoyo incondicional. Le hicieron muy bien cada día. Infinitas gracias”, indicó Caramelito en el posteo que acompañó junto a una foto de su infancia junto a su hermano: allí, los pequeños Martín y Cecilia miran a cámara sonrientes y tomados de la mano, como lo estuvieron siempre.

En tanto, informó que el músico falleció la madrugada de este martes 11 de enero. Y aseguró: “Su amor, su sonrisa, su música queda en nosotros para siempre”. De inmediato, el posteo acumuló cientos de comentarios de sus más de 50 mil seguidores, que le enviaron sus condolencias y le dejaron mensajes de apoyo. La conductora, además, realizó un segundo posteo en el cual solo compartió una foto más reciente junto a su hermano y sobre la que escribió: “De arriba nos están cuidando…”. No hicieron falta más palabras para la publicación que alcanzó los 10 mil me gusta y se llenó de mensajes de contención hacia la familia Carrizo.

Una corona de flores en homenaje a Martín Carrizo (Fotos: Teleshow)

Por otra parte, el ex líder de Patricio Rey y los Redonditos de Ricota también lo despidió en las redes. “Don Martín pasó por esta dimensión con un espíritu decidido a ser joven, siempre. Desde ahí me ayudó a reír más de lo que mi locura me permitía. Por esto lo recordaré en las palabras que suelto en cada brindis. ¡Gracioso y valiente! Eso fue don Martín”, escribió en su cuenta de Twitter junto a una foto de él con su colega.

Además de tocar en A.N.I.M.A.L. y con Walter Giardino, el hermano de la conductora infantil trabajó con Solari, con quien llegó a entablar una profunda amistad. En más de una ocasión el Indio lo definió como “el mejor baterista de la Argentina” y apenas se hizo público el diagnóstico, no dudó en sumarse a la campaña para ayudarlo, incluso en el 2019 brindó un show a beneficio de Carrizo con su banda Los Fundamentalistas del Aire Acondicionado, en el estadio Islas Malvinas.

