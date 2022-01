La polémica frase de Alex Caniggia contra los veraneantes: “Ir a la Costa Argentina es una peste”

Alex Caniggia polemizó con sus seguidores desde sus vacaciones en Punta del Este (foto: Instagram)

El verano y las vacaciones no le quitan a Alex Caniggia sus ganas de ser polémico. Desde Punta del Este, el mediático compartió algunas imágenes de sus días en la ciudad costera del Uruguay. Allí se lo ve con amigos, con su representante Fabián Esperón e incluso con Graciela Alfano. También hay otras fotos en la playa y en bata.

Pero lo curioso no estuvo allí, sino en el texto que acompañaron las postales en un posteo de Instagram. “Ir a la Costa Argentina es una peste... y me importa un carajo a quién le moleste”, escribió Alex en su ya clásico estilo rimado.

Y la siguió: “El que quiera celeste, que le cueste... yo soy de la high, veraneo en Punta del Este”, puso el hermano de Charlotte Caniggia, con una solapada referencia al Uruguay. Si bien la publicación obtuvo rápidamente la aprobación de muchos seguidores, con miles de “me gusta” y comentarios a favor, algunos reaccionaron con indignación.

En sus vacaciones en Punta del Este, Alex Caniggia compartió un momento con Graciela Alfano (Foto: Instagram)

“Este trabajo un rato y se desmayó, después se hace el picante”, le espetó un seguidor. “Quedate allá nomas, no vengas a pedir trabajo en Argentina”, le dijo una chica. “Bien que sin guita venís a facturar acá. Fijate si podés facturar en Punta del Este, dale? Que la vida te sorprenda en el exterior”, disparó otro.

En septiembre, el hijo de Claudio Paul Caniggia y Mariana Nannis había armado otra polémica en torno a su posición política. “Me preguntan si fui a votar, obviamente que fui a votar, imbéciles. ¿A quién voy a votar? A vos que me estás mirando en la pantalla, imbécil, ¿A quién voy a votar? ¡A Milei, el peluca sape!”, dijo.

Fiel a su estilo confrontativo, el mediático aseguró en tono irónico: “¿Qué se piensan, que voy a dejar que ganen estos zurdos empobrecedores hijos de puta?”. Luego, señaló: “No, ahora cambió todo. Esos zurdos, las ratas quedaron out. Las ratas murieron se les acabó su tiempo, salieron de las cloacas y quedaron todos envenenadas”.

El polémico posteo de Alex Caniggia contra los veraneantes de la Costa Argentina (Foto: Instagram)

“Se viene una nueva Argentina, una revolución con mi amigo, el peluca Milei”, aseguró el ex participante de Masterchef Celebrity. Y aprovechó para confirmar a sus seguidores de Instagram que de ahora en más dejará de hacer televisión para incursionar en la política. “Por una Argentina sin pobres, donde los argentinos se puedan comprar lo que quieran, puedan viajar adonde se les cante y tengan una vida hi-society. Por una Argentina como potencia mundial”, manifestó Alex.

Cabe recordar que El Emperador había manifestado sus deseos de ser presidente del país. En una entrevista con Teleshow señaló que sueña con ocupar ese rol cuando cumpla 30 años. Anteriormente en sus redes, había publicado un llamativo spot en el que hablaba de sus propuestas. “Querida gente, querido país, les quiero informar que para este 2020 voy a ser el nuevo presidente de nuestra nación, por un país sin barats”, comenzó en su discurso.

Por último, enumeró sus promesas: “Uno: Ferrari para los pobres. Dos: no va a haber más autobuses, se van a convertir en limosinas, o sea que los barats van a estar conformes. Tres: a los pobres que no tengan casa, les voy a hacer mansiones. Cuatro: cirugías plásticas para los barats que tengan la napia así (gesto con la mano sobre su nariz). Cinco: Los vuelos internos en el país, los barats los van a pagar como clase turista, pero no van a viajar en turista, sino en business. ¿Te imaginas lo que puede ser eso para un barat?”.

SEGUIR LEYENDO: