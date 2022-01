Gonzalo Costa tuvo que ser operada tras padecer cálculos extrabiliares: “Nada podía salir mal y fue todo rapidísimo”

Gonzalo Costa tuvo que ser operada tras padecer cálculos extrabiliares

La humorista Gonzalo Costa, que se encuentra en Mar del Plata haciendo la obra A toda Costa, tuvo que ser operada de urgencia en la ciudad balnearia según pudo saber Teleshow. La información inicialmente fue difundida en el ciclo Intrusos cuando el cronista Gonzalo Vázquez detalló: “Ayer-por el lunes- se presentó al teatro, luego comenzó a sentirse mal. En tan solo una hora la van a estar operando de urgencia por unos cálculos extrabiliares”.

“Hoy empezó con dolores muy fuertes que ayer no tenía. Fue a que la revisaran a un centro médico y quedó internada. Me dijeron que mínimo va a tener una semana afuera de la obra, hay que ver cómo evoluciona”, agregó el periodista. Horas después, desde el entorno de la artista informaron a este medio que la operación había sido un éxito.

En tanto, fue la propia Costa quien se expresó en cuenta de Twitter, horas después de salir del quirófano. “Viva. Una urgencia. Prefirieron operar ahora porque después puede complicarse. Una piedrita que vaya para otro lado y pum peritonitis. Yo me sentía algo mal, pensé que era angustia o stress o nervios. Más no. Todo rápido”, escribió Gonzalo.

“Hoy es 11. LOURDES. Nada podía salir mal y fue todo rapidísimo. Gracias a mis cirujanos y toda la gente de la Clínica Colón por ser tan amorosos y atentos desde que llegué a la guardia en adelante. Como decía Alfonsina ‘un rayo a tiempo y se acabó la feria... litiasis coledociana ese es mi diagnóstico. Y salió todo muy bien. Gracias” (SIC), completó.

El unipersonal de Gonzalo Costa se lleva a cabo en el Teatro Victoria de Mar del Plata, y al menos hasta el momento estaba previsto que se desarollara durante el mes de enero y la primera quincena de febrero. Sin embargo, volverá al espectáculo una vez recuperada de la intervención.

Gonzalo Costa, conocido por el público como Costa o Costita, es una actriz transgénero, locutora y humorista que actualmente transita un gran momento de éxito. Nació el 19 de marzo de 1981, en Córdoba. Hija de una costurera y un empleado de financiera. Buscó siempre su destino artístico en varios lugares: Buenos Aires. Flores, Palermo, Mar del Plata, Almagro, Villa Urquiza, Caballito y Villa Crespo, entre otros lugares.

Es muy querida por los oyentes y dentro del El Club del Moro, el programa de Santiago del Moro que lidera todas las mañanas en La 100 junto a Maju Lozano, Cathy Fulop, Marcela Tauro, Nacho Bulián, Fer Carlos y Bebe Sanzo.

A los 17 años dejó su Córdoba natal. “Tuve una infancia muy feliz pero muy solitaria porque no encajaba en ningún lado. Siempre me sentía un poco Alf, que había venido de un planeta extraño y había caído en esa casa y con esa familia. Ellos no entendían nada de lo que a mí me pasaba”, cuenta la humorista. Recién de grande pudo entender que era lícita la dificultad de sus padres para entender qué le sucedía: “Ellos me quisieron mucho, y por supuesto que todo lo que a mí me pasaba era muy mío y fruto de mis experiencias. Yo era un nene, y querían que me comportara como tal, lo que es absolutamente habitual”, reveló en una entrevista con Teleshow.

