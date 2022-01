Cecilia Milone habría dejado de convivir con Nito Artaza en Mar del Plata: ¿Están separados?

Cecilia Milone y Nito Artaza estarían separados (Foto: Instagram)

Desde Villa Carlos Paz, el periodista Pablo Layus habló de una separación de una pareja que se estaría cristalizando en la ciudad de Mar del Plata. “Es una pareja muy estable, muy querida, que no había dado ningún indicio de ruptura, por eso sorprende. Y vamos a dejar la puerta abierta al potencial, en caso de que haya una crisis profunda que haya llevado a ella a mudarse de casa y no convivir con él bajo el mismo techo, dé lugar a un retorno si la crisis pasa”, dio el pie Rodrigo Lussich en Intrusos (América).

Y ahí el cordobés desarrolló algunas pistas al respecto: “La información que me llega es que ella, el día lunes, se fue a un departamento que quedaría en Colón y Costanera. Gente que la vio no solamente ingresar una noche, sino otras noches. El comentario fue que se habían separado”, contó. Y luego agregó: “Me dicen que anoche se los vio juntos en un restaurante, pero gente que estuvo ahí me confirma y me dice que poca bola entre los dos, que solo es porque están trabajando juntos. Y que no habría una tercera persona, sino que es una cuestión de cómo se están llevando en los últimos tiempos”.

La pareja estaría en crisis, según informó el periodista Pablo Layus

“Hablé con dos personas muy allegadas a la producción y me confirman la noticia. Hablé con un allegado a él y me lo desmiente. Después le mandé unos datos concretos y no me contestó más”, siguió Layus con el enigmático hasta que reveló: “Estarían separados o en crisis Nito Artaza y Cecilia Milone. Y fue ella la que tomó la decisión de irse de donde estaban e irse a este departamento”.

“Es una pareja que pasó por todas las situaciones, habidas y por haber, y después de mucho tiempo lograron estar juntos, casarse, encabezar esta revista... Pero hay datos concretos de acciones erráticas, según lo que le ha llegado a Pablo Layus”, puso en contexto Lussich sobre quienes actualmente están encabezando la obra Los 80 están de vuelta en el Teatro Atlas de Mar del Plata.

“Ella le habría recriminado algo a él, pero voy a dejar que lo cuenten ellos”, sumó el periodista cordobés con misterio. “Pero no fueron terceros en discordia”, subrayó.

Cecilia Milone y Nito Artaza, muy románticos

“La historia con Nito es todo el tiempo: ‘Me rindo, hacé lo que quieras’. Yo tengo una personalidad tan imponente, fuerte... da la sensación de que yo soy la que toma las decisiones. Yo en realidad lo que hago es, cuando yo me canso de que no toma decisiones, o se confunde, o veo que quiere algo y no se anima a decirlo, bueno listo, y lo hago. Pero la mayoría de las veces son decisiones de él, eh. Son dos dudas de él que suele ser una de las dos. Esa es la historia de esta pareja. Yo voy como resignada, elijo la que me gusta más. Entonces parece que la que toma la decisión soy yo”, había contado en julio del año pasado la propia Cecilia acerca de su vínculo con Artaza, en una entrevista con Marcela Coronel.

“Nito no ha sido Nito Artaza, ni ha sido senador de la Nación... es un tipo con una gran personalidad y un gran carácter... Lo que pasa es que es un falluto que sonríe, ¿viste? Tiene cara simpática. Él es mucho más fuerte. Siempre se hizo lo que él quiso, ¿o te creés que yo hubiera estado quince años para decir que estábamos juntos?”, dijo en esa misma charla.

