Sorpresa y emoción: una histórica conductora regresó a la televisión en Hogar dulce hogar

Bibiana Álvarez Roldán visitó Hogar Dulce Hogar

“Una persona muy especial nos va a acompañar en el día de hoy. Viene trabajando en la tele desde hace muchísimos años, y es un honor tenerla acá. Es nuestra invitada, jurada de lujo, conductora de TV, durante 18 años condujo Bricolage. Especialista en decoración, bricolage y pintura decorativa, ella es la mamá de Sol, pero ella es...¡Bibi Álvarez Roldán!”. Con estas palabras, Eugenia Tobal presentó a la histórica conductora de Utilísima en Hogar dulce hogar, que tuvo una emisión muy especial, porque estaba presente también su hija, que es una de las jurados fijas del concurso de El Trece.

“¡Qué emoción!”, expresó Tobal al verla llegar, y señaló a Yamila, una de las participantes que se confesó fan de Bibiana. “Estoy contentísima, todas mis alumnas y mi familia me están viendo”, dijo Álvarez Rodán. A lo que la conductora le respondió: “Teníamos muchas ganas de que vengas, te tocó el vivo”. “Es un desafío porque nunca habíamos ido en vivo, 18 años todo grabado”, acotó Bibiana, quien acto seguido se dispuso a ayudar a los dos equipos, que estaban abocados a la consigna del día, que consistía en armar un patio mexicano.

Una vez que terminó de colaborar con todos, la invitada expresó: “Es lo mío, me encanta”. En ese sentido, Eugenia le consultó si continuaba trabajando. “Sigo haciendo cosas, pero ahora estoy dedicada mucho a los nietos...Igual sigo, porque el taller lo tengo”. “¡Pinta un montón! Hace cuadros hermosos”, acotó su hija. “Me encantó que me hayan invitado, lo agradezco. Es difícil ser jurado, porque trabajan tan lindo y encima contrarreloj, yo sufro a veces”, reconoció. Finalmente, fue la invitada de encargada de anunciar el ganador del desafío de hoy: “¿Estarán ansiosos los chicos por saber?”, lanzó, misteriosa. Pero finalmente informó: “El ganador es el equipo amarillo”.

Bibiana Álvarez Roldán visitó Hogar Dulce Hogar (Captura: El Trece)

Días atrás, Tobal había sorprendido en su programa luciendo un particular peinado. “Me hicieron esta trenza hermosa y ya me descubrieron el parecido”. Luego, la actriz le pidió al director que pusiera en pantalla la imagen de una famosa internacional con la que la compararon sus compañeros de trabajo. “Me puedo ir directamente a lo de Guido Kaczka”, dijo en referencia a la sección de parecidos que presenta en su programa. “Hoy estoy muy Bo Derek”, señaló sobre la actriz y ex modelo estadounidense. Ella es recordada por la película 10, la mujer perfecta en la que aparecía corriendo en la playa con sus inolvidables trenzas.

Por otra parte, en otra emisión Tobal se dio el lujo de presentar a su hija Emma en la pantalla chica. “Quería conocer Hogar dulce hogar y acá vino, a saludarlos”, dijo a sus compañeros y participantes mientras ingresaba al estudio con la pequeña de tres años, a upa. Es que si bien ella suele subir posteos en sus redes sociales que incluyen a la niña, nunca la había mostrado en televisión. Y que sea en el ciclo que la tiene protagonista, le agregó un plus emotivo.

A principios de diciembre, la actriz comenzó con el nuevo ciclo que gira en torno a la decoración de interiores y enseña técnicas para poder llevar adelante arreglos caseros. “¿Querés que saludemos a los chicos? ¿Acá querías entrar? ¡Wow! Estamos en la casa de mamá”, comentó dirigiéndose a Ema. A medida que la niña miraba el estudio, los participantes la fueron saludando. “Quería conocer Hogar dulce hogar y visitarlos a ustedes así que acá estamos”, destacó. Luego, Tobal decidió blanquear lo que estaba viviendo en ese preciso momento: “Estoy temblando de emoción. Está siendo presentada en sociedad en Hogar dulce hogar porque es la primera vez que sale en televisión”. Y luego de pedirle a su hijita que salude a los participantes, se retiró del estudio con una broma: “Sigan trabajando ustedes”.

