Claudio Contardi habló del conflicto con Julieta Prandi: “Tomó a mis hijos como rehenes de una guerra”

El testimonio de Claudio Contarsi

Julieta Prandi denunció a Claudio Contardi por violencia familiar en octubre de 2019. Desde ese momento, la conductora y el empresario están enfrentados en una batalla judicial que también involucra a sus dos hijos, Mateo y Rocco. A finales de diciembre, la jueza Marcela Silvia Rama, del juzgado de Familia N° 5 de San Isidro, resolvió levantar el bozal legal que pesaba sobre Julieta y le impedía expresarse públicamente sobre la situación que envuelve a su ex marido.

En medio de este contexto, Contardi rompió el silencio a través de la ONG, Infancia compartida. En el programa Nosotros a la mañana (El Trece) mostraron algunos fragmentos de la entrevista que dio junto a su abogada, Érica Horbayczuk: “Nunca quise estar haciendo lo que estoy haciendo hoy porque si hay algo que critiqué siempre es la manera de haber hecho pública nuestra problemática familiar. Siempre quise preservar la salud mental de mis hijos, pero no me quedó otra alternativa que hoy sentarme frente a una cámara y contar mi verdad”.

Julieta Prandi tiene una guerra judicial con el padre de sus hijos

Luego, relató que habían logrado un buen régimen compartido para el cuidado de sus hijos, pero con la pandemia arrancaron los problemas. “Lamentablemente se empieza a desvirtuar todo con denuncias por acá y por allá”, señaló Claudio. “Los problemas empiezan a surgir desde que los nenes empiezan a hacer ver que quieren estar más tiempo conmigo y la pasan bien”, agregó.

Por otra parte, ambos hablaron de la denuncia por corrupción de menores de la que Prandi nunca dio muchos detalles por preservar a sus hijos. La abogada explicó que todo nació a partir de una conversación que tuvo el hijo mayor con otro chico “en la que hace mención a sus genitales” mientras estaban al cuidado de una niñera. Y aclaró que su cliente no está imputado en esta causa. “Según lo que pude hablar con mi hijo y lo que dicen las licenciadas, hubo un juego de nenes... Gracias a Dios no existió ningún abuso. Me dejaron tranquilo las licenciadas porque obviamente me preocupé”, aseguró el empresario.

Julieta Prandi y Claudio Contardi

Además desmintió algunas de las acusaciones mediáticas que hizo Julieta en su contra: “Cada vez que el juzgado falla a favor mío aparece un titular nuevo diciendo que soy un estafador, que no le paso nunca plata, que no pago el colegio y no le compro nunca ropa, que dejé a mis hijos tirados como bolsas de basura”. De esta manera, hizo referencia a una denuncia que hizo la conductora en febrero de 2021 cuando aseguró que su ex había abandonado a sus hijos en la puerta de su casa y que no había nadie para recibirlos. Respecto a este episodio, la letrada Érica Horbayczuk afirmó que su cliente dejó a los pequeños con la niñera, como habían acordado.

Más tarde, Contardi manifestó que a Mateo no lo ve desde el 19 de febrero y se quejó de que tanto él como su familia no puede comunicarse con el pequeño. “Tomó a mis hijos como rehenes de una guerra que ella solo sabe por qué la inició”, dijo el empresario. Y agregó: “Que no esté en este momento con mis hijos es por una decisión de la mamá. Judicialmente no tengo nada que me impida estar con ellos”. Sobre este tema, la abogada recordó que el juez falló a su favor al pedirle a Prandi la revinculación del padre con sus hijos.

Por último, aseguró que confía en la Justicia y entre lágrimas se lamentó por no poder ver a sus hijos: “Lo mejor para los chicos es que estén con la mamá, el papá y la familia de ambas partes. Que lo judicial siga su cauce y al final de esto uno se dé cuenta quién decía la verdad y quién mentía. Yo los amo y extraño. Los esperé para las fiestas, para mi cumpleaños, el Día del Padre... Ojalá que esto se termine pronto y puedan estar bien con su papá y su mamá”.





