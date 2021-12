Matías Martin despide el año en Punta del Este con su familia, en la playa y a puro deporte

Matías Martin fue a celebrar el fin de año y el comienzo del 2022 a Punta del Este, acompañado de su mujer Natalia Graciano y sus hijos (RS Fotos)

El 2021 de Matías Martin estuvo muy cargado de movimiento: desde su pase de Metro a Urbana Play -para montar con éxito su ciclo Todo Pasa en compañía de Clemente Cancela y equipo- hasta la revelación de haber superado un cáncer, tuvo de todo. Es por eso que este fin de año tiene un sabor especial para el conductor.

Desde hace unos días está instalado en Punta del Este junto a su mujer, Natalia Graciano, y sus hijos, para despedir el año. Así, aprovechó del clima soleado y de las playas uruguayas para relajarse y también darle rienda suelta al deporte.

Matías Martin hablando con un instructor de paddle surf en Punta del Este

Natalia Graciano

Durante el jueves 30, tanto ellos como sus hijos disfrutaban una tarde espléndida de sol, hasta que a Alejo, el hijo varón de la pareja, se le ocurrió practicar paddle surf y alquilo una tabla. Todo venía de maravillas, hasta que el viento del este lo alejó de la costa y Natalia se preocupó al verlo lejos de su alcance. Así, decidió llamar a quien alquilaba las tablas para que lo rescate y ayudó al niño a volver.

Luego, el instructor le dio una mano a Alejo para que aprendiera a dominar la tabla. Después de algunos intentos, en los que se cayó de la misma, logró el control y pudo disfrutarlo. Matías, como buen padre orgulloso, aprovechó la ocasión para tomarle varias fotos. Hasta que dio por terminado el juego y lo ayudó a salir del agua.

Alejo, hijo de Matías Martin y Natalia Graciano, se divirtió con el paddle surf en Punta del Este

El día anterior, y dando muestras de ser un incurable futbolero, Matías vio rodar una pelota que estaban pateando su hijo y sus amigos, y decidió unirse al picado. Mientras demostraba buen toque y fineza para controlar la pelota, su mujer Natalia aprovechaba del sol en el atardecer de José Ignacio.

Matías Martin jugando al fútbol en Punta del Este con los amigos de su hijo Alejo

En el día de su cumpleaños número 51, el pasado miércoles 27 de octubre, Matías Martin estuvo al frente de su micrófono en Todo Pasa (FM Urbana Play). Pero ante de recibir el cariño de sus oyentes por su cumpleaños, el conductor se permitió un momento de autorreferencia e intimidad para revelar algo muy importante.

“Al margen de que somos un equipo y un grupo, me parece que hay cariño, hay afecto, hay respeto, hay onda entre todos nosotros. Y la verdad es que yo nunca elegí victimizarme. Me parece que hoy la víctima tiene la empatía inmediata del mundo completo. Pero bueno, los que siempre elegimos tratar de exigirnos para mejorar, para aprender o para tratar de entender un poco lo que nos pasa, también pasamos momentos malos”, comenzó su relato.

Matías Martin y Natalia Graciano supervisaron cómo su hijo Alejo practicaba paddle surf (RS Fotos)

“La verdad que en los últimos cuatro años, si bien fueron virtuosos, lindos y tuvieron un montón de cosas, pasé momentos muy feos, muy duros, que nunca quise contar”, dijo Matías y tomó un poco de aire para anunciar: “Tuve un cáncer, tuve depresión, tuve ataques de pánico y la pasé horrible. Y por eso hoy estoy tan contento de estar bien”.

“No me gusta ponerme en ese lugar de víctima. A otros les funciona, les sale y tienen el cariño de todos instantáneamente. Porque hoy la víctima es el nuevo rockstar”, fue la particular manera que utilizó Martin para describir su decisión de no contar nada públicamente.

“Yo preferí reconstruirme en silencio y estar en este momento de plenitud, de amor total con mis hijos y de mucha confianza para encarar este programa”, agregó el conductor para contar en quiénes se apoyó para superar esa dura etapa en su vida.

Asimismo, aprovechó el momento para dedicarle unas palabras a su compañero de programa, Clemente Cancela, con quien encararon Todo Pasa después de que finalizara Basta de Todo, el anterior programa de Matías que se emitía por Radio Metro y que tuvo a Diego Ripoll como compañero en sus años finales.

SEGUIR LEYENDO: