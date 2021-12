El conmovedor ritual de Gabo Usandivaras para despedir a su hermana: “Velas y fernet para acompañarte”

Gabo Usandivaras junto a su hermana Giselle cuando la joven lo visitó en México, donde vive actualmente el bailarín

El miércoles se conoció la triste noticia de la muerte de Giselle, la hermana de Gabo Usandivaras, quien fue encontrada sin vida en su casa de la ciudad de Córdoba. El bailarín que participó del Bailando por un sueño en varias ediciones está viviendo en México desde hace más de un año, y al enterarse de la inesperada partida de la joven de 30 años lo invadió un inmenso dolor. Esta tarde decidió hacer un ritual con velas y fotos para despedirse de la mujer que consideraba “la persona más importante de su vida” desde que sufrió la pérdida de su madre en 2019.

“Velas, Fernet y mi amor para acompañarte”, escribió en sus historias de Instagram junto a una postal donde se aparecia un celular en el centro con una imagen de ambos abrazados, y alrededor dispuso velas de distintos colores. “Llama azul: protección. Dorada: sabiduría e iluminación. Rosa: amor. Blanca: ascensión a la luz, resurección y paz”, aclaró sobre la imagen, dejando entrever la elección de cada una de ellas. Al lado del teléfono preparó dos aperitivos y los sumó a modo de homenaje por ser la bebida preferida de su hermana.

El posteo de Gabo Usandivaras al recordar sus últimas vacaciones con Giselle

También compartió una oración dedicada a Giselle: “Magna presencia de Dios yo soy, te reconozco en mí y en mi hermana. Te bendigo y te invoco a la acción para que manifiestes en Giselle Usandivaras la perfección que tú eres”. Al mismo tiempo compartió en su galería de Instagram una postal de sus últimas vacaciones juntos, donde se los ve de espaldas caminando tomados de la mano por las calles de Cancún. “¡Así siempre! Un día como hoy un año atrás”, tituló la publicación.

En Los ángeles de la mañana (El Trece), Ángel de Brito dio un indicio del dramático hecho al aludir a la forma en la que murió la muje de tan solo 30 años. “Le quiero mandar un beso muy grande a Gabo, que viene de años muy difíciles, y hoy falleció su hermana. Él perdió a su mamá hace poco, de una manera muy triste y lo ha contado públicamente”, comenzó informando el periodista, en referencia a la lucha contra un cáncer de mama que la madre del artista no pudo superar. Y siguió: “Él debe estar destrozado porque ama a su familia. Yo estuve distraído todo el programa porque me había llegado la noticia desde que arrancamos, así que les pido disculpas”.

Gabo Usandivaras hizo un ritual para despedir a su hermana

“Amigos no puedo responder porque no hay nada que pueda decir. Pero sí escribo este mensaje para pedirles su ayuda y sé que me la quieren brindar. El alma de la Coca está saliendo de este plano y ahora tiene un hermoso camino que transitar al otro lado. Cada uno tiene su fe, su creencia y sobre todo amor, amor por mí, amor por ella, y son fuentes de amor. Les pido que prendan una vela, sahumerio, rezos o lo que cada uno desee y pidan por la luz en el camino del alma de mi hermana”, expresó Gabo unas horas atrás a través de una historia de Instagram.

Luego, en otro posteo agregó: “Manifiesten amor para ella, generen amor por favor. Y manden ese amor convertido en luz para que su alma tenga compañía. Yo ya me lloré lo que nunca y seguiré en esa. Pero ahora tengo mis auriculares con nuestras canciones del karaoke, nuestras cumbias de Américo y los cuartetos de Ulises Bueno. En breve me llega el fernet, y a mi hermana la despido como la viví. Y les juro que la siento en mi piel. Así que hacete un fernet y celebrá su paso por esta tierra. Que para mí es la maravilla más hermosa que conocí en este mundo. Esto lo necesito para ella. Ayudame a iluminarla. Gracias”.

El mensaje de Gabo Usandivaras en sus redes sociales para despedir a su hermana Giselle

La panelista Cinthia Fernández, amiga del bailarín con quien participó en Bailando por un sueño, no pudo contener las lágrimas. “Te amo, Gabo, a vos a y a toda tu familia. Acabo de mandarle el mismo mensaje a su papá, Gabo no me respondió. Es una manera muy fea y estoy media shockeada”, señaló la angelita. En el programa dieron muestras de la íntima relación que unía a los hermanos, al punto que el conductor afirmó que “en 2017 Gabo había hablado de querer tener un hijo y que la hermana le iba a poner el vientre”.

