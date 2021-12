La muerte de la hermana de Gabo Usandivaras: la conmovedora relación que la unía al bailarín

Gabo Usandivaras y su hermana Giselle (Instagram)

La vida volvió a golpear con dureza al bailarín Gabo Usandivaras. A poco más de dos años del fallecimiento de su madre Gachi, este miércoles fue encontrada muerta su hermana Giselle. Tenía tan solo 30 años y la noticia la dio a conocer Ángel De Brito en Los Ángeles de la Mañana. “Le quiero mandar un beso muy grande a Gabo, que viene de años muy difíciles, y hoy falleció su hermana. Debe estar destrozado porque ama a su familia”.

La panelista Cinthia Fernández, amiga del bailarín con quien participó en Bailando por un sueño, no pudo contener las lágrimas. “Te amo, Gabo, a vos a y a toda tu familia. Acabo de mandarle el mismo mensaje a su papá, Gabo no me respondió. Es una manera muy fea y estoy media shockeada”, señaló la angelita. En el programa dieron muestras de la íntima relación que unía a los hermanos, al punto que el conductor afirmó que “en 2017 Gabo había hablado de querer tener un hijo y que la hermana le iba a poner el vientre”.

Giselle y Gabo tenían una relación muy cercana y ella lo visitó en México cuando el bailarín encaró un viaje introspectivo (Instagram)

Según había contado la propia Cinthia meses atrás, el bailarín está radicado en México, donde trabajó en una plantación de cannabis y se probó como modelo. En sus redes sociales, Usandivaras suele compartir comparte diferentes momentos de esta vida alejada de las ciudades y en permanente contacto con la naturaleza y la aventura, celebrando su nueva vida entre el disfrute y la reflexión. Y en ese álbum de instantáneas se entremezclan las de la visita de su hermana Giselle hace casi un año, que a la luz de los hechos resultan conmovedoras.

El mensaje más emotivo los encuentra en un atardecer mirando el mar, con las palmeras de fondo y protegidos por un cielo multicolor. Él la abraza por la espalda y ambos sonríen con quietud. “Pocas cosas puedo planear, ni mucho menos, suponer de como serán en un futuro. Pero si sé que no existe ni existirá persona más importante en mi vida que mi hermana. Mi vida entera para amarte, acompañarte y cuidarte. Soy el ser más afortunado por tenerte”, escribió el bailarín. Una vez conocida la noticia, la imagen publicada hace casi un año se llenó de nuevos visitantes que pasaron a dejar su pésame, darle fuerzas a Gabo y emocionarse con la relación fraterna.

Una postal de los hermanos en Cancún

Lo mismo ocurrió en una publicación más reciente, del 13 de abril. Gabo y Giselle están en un barco en altamar, en otro atardecer y otra vez con un cielo de colores desbordantes entre el celeste y el rosado. Fue tal el impacto que el bailarín se inspiró y tiempo después registró un sentido mensaje. ”Este día cambió mi parámetro de ver la belleza. Este día el mundo me sedujo una vez más con su ‘belleza natural’ y me reconquistó para siempre. Al vernos con mi hermana Giselle, envueltos en este paisaje, registro el “amor natural” que nos une y el que siempre nos unió”, destacó Gabo.

A continuación, reflexionó sobre su radical cambio de vida, alejado de la ciudad y en contacto permanente con la naturaleza. “La belleza de este planeta no pide permiso por ser como es, simplemente te impacta con su belleza y la libertad con la que se expresa, potencia el amor de quienes la apreciamos”. En las fotos los roles se invierten, pero lo que no cambia es la sonrisa: ella lo abraza de atrás y luego lo besa.

Los hermanos embarcados en las playas de México

En otra postal, Gabo y Giselle posan en plan turistas en Cancún. Aquí la imagen es más diurna, en el cielo predomina el celeste pero lo que subyuga al bailarín es el color del mar. “¡El día que conocí el color turquesa en el mundo! Jamás había visto un mar tan turquesa, con una gama de azules y celestes. Un agua tan transparente que ves tus pies. Sin duda que jamás una cámara hará justicia por lo que ven los ojos. Hoy me enamoré un poco más de este planeta”, exclamó el bailarín, mientras su hermana es quien toma la selfie. Y otra vez, los dos sonriendo, como siempre que se mostraban juntos.

El conmovedor posteo de Gabo para su hermana hace un año. Hoy funcionó como un espacio virtual de ofrendas (Instagram)





