El conflicto de la novia de L-Gante por una licuadora con una vecina de su nuevo barrio

Tamara Báez, otra vez en medio de una polémica con sus vecinas

L-Gante y su novia, Tamara Báez transitan un presente de felicidad plena. Después de varios idas y vueltas en los que hubo acusaciones cruzadas, finalmente hoy la pareja disfruta de su amor y también de la crianza de Jamaica, la pequeña que tienen en común.

Como si esto fuera poco, hace apenas algunas semanas se mudaron a una casa que se construyeron en un barrio privado de la localidad de Francisco Álvarez, partido de Moreno. La nueva vivienda de dos pisos cuenta con un amplio parque, piscina, parilla y seguridad privada. Una de las nuevas ventajas del lugar es que la joven podrá disfrutar de una mayor tranquilidad junto a su beba de tan solo tres meses de edad.

Y aunque recibieron algunas críticas por parte de algunos de sus seguidores que aseguraban que habían perdido la humildad, sus nuevos vecinos parecían haberlos recibido con “buena onda”. De hecho, días atrás Tamara recibió el mensaje de una mujer que vive en el mismo country: “Somos vecinas, cualquier cosa que necesiten avisame”. Y luego, compartió el ida y vuelta, y contó que quienes viven al lado de su nuevo hogar son lo más. “Ya tengo vecinas copadas”, sentenció junto a un montón de emojis de corazones.

Sin embargo, en las últimas horas la pareja del cantante de cumbia 420 publicó una captura de los mensajes directos que intercambió con una de ellas y allí quedó evidenciado un ¿mal gesto? de la joven. Si bien Báez quiso mostrar la conversación siguiente, en los chats antiguos se podía ver que la chica que reside cerca le pidió prestada una licuadora, a lo que Tamara responde: “Yo tampoco tengo, cuando me compre te presto”. Una de sus seguidoras, que siempre están atentas a todo, le espetó: “Tami perdón que me meta, pero le dijiste a la chica que no tenías licuadora y en la foto de fondo justo arriba de la cabeza de Jami se ve una licuadora hermosa”. Y lejos de hacerse la desentendida, la mamá de Jamaica se justificó con una insólita excusa: “Es de mi mami”.

La conversación de Tamara Báez con su vecina, a la que no quiso prestarle una licuadora

De todas formas, la conversación con la vecina en cuestión cambió de tema y siguió en términos muy cordiales. Incluso, hasta le ofrecen llevarles a ella y a L-Gante unas milanesas, propuesta que quedó para más adelante porque ellos no se encontraban en su hogar en ese momento.

Por otra parte, este lunes Báez había hecho un sorpresivo anuncio: “Se agrandó la family”, expresó desde sus historias con una imagen nocturna de la mascota junto a su hija a pura ternura. Además compartió una serie de fotos de su hija mirando con ella una película. La noticia de la nueva integrante de la familia causó gran alegría en sus seguidores. En una de las postales se puede ver como la pequeña juega con un perrito, que desde hace unos días es parte de sus vidas.

Además, había confesado el retoque estético que se hizo en la cara: un relleno y definición de labios. Se colocó el tan mentado ácido hialurónico, una práctica muy de moda dentro de las tendencias estéticas actuales. En ese sentido, fue subiendo a las redes con guiños cómplices, como la frase “se me hinchó”. Pero su cambio estético integral va mucho más allá de esta intervención, y empezó en paralelo a la explosión mediática de su pareja.





