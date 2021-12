La profunda reflexión de Cande Tinelli ante el aumento de casos de coronavirus: “¿Quién tiene la culpa de todo esto?”

Cande Tinelli decidió compartir una reflexión sobre el covid en su cuenta de Instagram

En medio de la tercera ola de contagios de coronavirus que sacude al país, son muchas las figuras del ambiente que están preocupadas por la situación sanitaria. De hecho, varios famosos ya dieron positivo y se encuentran aislados, por lo que incluso algunos espectáculos de Mar del Plata y de Carlos Paz tuvieron que suspender sus funciones.

En este contexto, y ante la cantidad de dudas que surgen en torno a la pandemia, Cande Tinelli hizo una reflexión en Instagram, red social en donde tiene más de cuatro millones de seguidores. “Dudas existenciales del Covid”, tituló su descargo que hizo en una story. Y apuntó: “Estás vacunado para tener anticuerpos, pero igual te contagiás, no caés en terapia intensiva pero podés asintomáticamente contagiar un montón de gente que también está vacunada o no, que a su vez esa gente ve gente que no sabés si corren algún tipo de riesgo”.

En ese sentido, continuó: “Por otro lado, el test de antígenos puede darte negativo, pero NO te relajes porque puede ser falso negativo, entonces hacete un PCR que te sale 8 mil pesos, ya que colapsan los turnos de hisopados gratuitos”. “Casi todos estamos vacunados pero hay millones de contagiados con ambas dosis. Estoy re mareada. Entonces, ¿qué onda? ¿Me vacuné al pedo o está bien, o qué carajos?”, siguió preguntándose. Y cerró: “¿Quién tiene la culpa de todo esto? ¿Nosotros mismos? Me perdí”.

El posteo de Cande Tinelli ante la creciente ola de contagios de covid

Días atrás, la influencer había estado presente junto a su pareja, el cantante Coti Sorokin, participando de la apertura de un restaurante y bar top, que se inauguró en Recoleta. Fueron ovacionados por el público, entre quienes se encontraban Fran Tinelli, India Ortega, Lizardo Ponce, Karina Jelinek, Mica Viciconte y Fabián Cubero.

Por otro lado, a mediados de noviembre había compartido en su cuenta de Instagram una foto al borde de la censura, en la que se la puede ver completamente desnuda frente al espejo de su baño. “Mi piel te cuenta historias”, escribió junto a la postal en blanco y negro. Y la publicación, obviamente, se llenó de likes y de comentarios, la mayoría de ellos positivos.

No obstante, en aquél feriado del 22 de noviembre en el que la temperatura máxima llegó a los 36 grados, Lelé decidió publicar una historia en la que se la veía apesadumbrada con un texto que decía: “Todos en playas y piletas, pelando bikini, bronceándose...Y yo acá. ¿Qué hice tan mal Dios?”. Pero el comentario no le cayó nada bien a los haters, que enseguida comenzaron a agredirla con mensajes privados.

Así las cosas, la joven decidió grabar un video para aclarar la situación y ponerle fin a los ataques. “Para toda la gente que bardea gratuitamente, detrás de una pantalla y un teclado porque jamás me agredieron en la cara porque no tienen huevos, por lo que puse anteriormente de por qué no estoy en la pileta...Me operé hace tres semanas, no estoy diciendo que no tengo una pileta o un lugar adonde ir”, comenzó diciendo Cande. Y junto a un texto que decía “saludos”, agregó terminante: “Así que por favor les pido que midan sus palabras, porque tengo la tolerancia tan justa y la mecha tan cortita que los voy a bloquear a todos. Lo dije”.

Por estos días, la hija de Marcelo Tinelli se encuentra vacacionando en la casa de su padre en Punta del Este, junto a toda su familia y a su novio Coti.





