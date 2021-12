Tamara Báez, la novia de L-Gante, se hizo un retoque estético en la cara y mostró los resultados: “Se hinchó”

Tamara Báez, la novia de L-Gante

El fugaz ascenso de L-Gante no sólo le cambió su propia vida de golpe, sino también la de todo su entorno. Y si no, basta ver el nuevo look de Tamara Báez, la novia del cantante, que se sometió a otra intervención estética y mostró todo en sus redes sociales donde ya tiene un millón de seguidores en su cuenta de Instagram.

Tamara se realizó un relleno y definición de labios, y fue subiendo a las redes con guiños cómplices, como la frase “se me hinchó”. La madre de la pequeña Jamaica se colocó el tan mentado ácido hialurónico, una práctica muy de moda dentro de las tendencias estéticas de moda. Pero su cambio estético integral va mucho más allá de esta intervención, y empezó en paralelo a la explosión mediática de su pareja.

Tamara Báez: "Se me hinchó"

Además, en las últimas horas, trascendió que la pareja se mudó a un country. Ni bien comenzó a postear imágenes desde su jardín mostrando su flamante casa, recibió un mensaje de una de sus vecinas y se mostró muy agradecida por su buena onda.

“Somos vecinas, cualquier cosa que necesiten avisame”, fue el mensaje que le mandó una mujer ni bien vio las stories de la joven madre, que compartió el ida y vuelta y contó que quienes viven al lado de su nuevo hogar son lo más. “Ya tengo vecinas copadas”, sentenció junto a un montón de emojis de corazones.

La nueva casa de dos pisos cuenta con un amplio parque, piscina, parilla y seguridad privada. Una de las nuevas ventajas del lugar es que la joven podrá disfrutar de una mayor tranquilidad junto a su beba de tan solo tres meses de edad.

El mensaje de Tamara con sus nuevas vecinas

Después de haber afrontado rumores de crisis a mediados de octubre, L-Gante y su novia, Tamara Baéz, se muestran más unidos que nunca. La joven lo acompaña a sus shows junto a su hija, la pequeña Jamaica, de dos meses, y comparten románticos posteos en las redes sociales. El joven cantante está viviendo un gran momento profesional mientras cumple su sueños en la industria de la música con exitosas colaboraciones. La felicidad que los invade por estos días se combina con algunos gestos virtuales sobre el futuro: al parecer la mamá de su primogénita está lista para dar el siguiente paso en su relación y se lo dejó en claro con una indirecta en Instagram.

Cuando el músico estuvo en el Luna Park, la joven de 21 años subió al escenario junto a su beba para darle una sorpresa a Elián Valenzuela en una noche más que especial. Hacer bailar a sus fanáticos al ritmo de “Cumbia 420″ en un sitio tan histórico despertó la emoción del cantante y también el orgullo de su familia. “Te amo”, le escribió ella en una publicación junto a varias fotos y videos del momento en que los tres se fundieron en un abrazo. Pocas horas después publicó una llamativa foto en sus stories, que hizo sonar campanas de boda para la pareja.

