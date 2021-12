El sopresivo anuncio de Tamara Báez, la novia de L-Gante: “Se agranda la family”

L-Gante y Tamara Báez

Tamara Báez, novia de L-Gante y madre de la pequeña Jamaica, sorprendió a sus seguidores de Instagram al dar una tierna noticia. La joven anunció hace unas horas que se agrandó la familia con la llegada de una nueva integrante: una linda perrita que adoptaron.

“Se agrandó la family”, expresó la joven desde sus historias con una imagen nocturna de la mascota junto a la pequeña Jamaica a pura ternura. Además compartió una serie de fotos de su hija mirando con ella una película. La noticia de la nueva integrante de la familia causó gran alegría en sus seguidores.

En una de las postales se puede ver como la pequeña juega con un perrito, que desde hace unos días es parte de sus vidas.

Jamaica junto a su nueva mascota

Semanas atrás, Elián y Tamara decidieron mudarse a una casa que se construyeron en un country ubicado en la localidad de Francisco Álvarez. Desde allí, la joven subió algunas fotos a sus redes para mostrar rincones de la casa. Pero no todo es “mala onda” en Instagram, porque también por esa red social recibió el mensaje de una vecina. “Somos vecinas, cualquier cosa que necesiten avisame”, fue el texto que le envió una mujer ni bien vio las stories de la joven madre, que compartió el ida y vuelta y contó que quienes viven al lado de su nuevo hogar son lo más. “Ya tengo vecinas copadas”, sentenció junto a un montón de emojis de corazones.

La nueva casa de dos pisos cuenta con un amplio parque, piscina, parilla y seguridad privada. Una de las nuevas ventajas del lugar es que la joven podrá disfrutar de una mayor tranquilidad junto a su beba de tan solo tres meses de edad.

Sin embargo, la pareja fue criticada por mudarse a un barrio privado mientras terminan la construcción de su casa. “Yo no me voy a ir del barrio, nunca. Todos te dicen no es que vos te quieras ir, vos querrías vivir toda la vida en tu barrio pero te empiezan a querer secuestrar, te empiezan a querer chorear, a seguir, investigar. Chorros, policías, empresarios, hay de todo. No son gente del barrio ni de la villa, pueden ser empresarios que están en una oficina y ‘mirá lo que tiene el L-Gante’, lo que sea”, explicó sobre la decisión de tomar distancia de sus orígenes por un tiempo.

Después de haber afrontado rumores de crisis a mediados de octubre, L-Gante y su novia, Tamara Baéz, se muestran más unidos que nunca. Ella lo acompaña a sus shows junto a su hija, la beba que tienen en común, y comparten románticos posteos en las redes sociales. El joven cantante está viviendo un gran momento profesional mientras cumple su sueños en la industria de la música con exitosas colaboraciones. La felicidad que los invade por estos días se combina con algunos gestos virtuales sobre el futuro: al parecer la mamá de su primogénita está lista para dar el siguiente paso en su relación y se lo dejó en claro con una indirecta que hizo sonar campanas de boda para la pareja.

Hace unos días, el autor de Cumbia 420, fue elegido como Personaje del Año 2021 por la revista GENTE y en una nota con ese medio habló sobre cómo son sus días y qué sorpresas tuvo desde que se volvió popular. Entre otras cosas, contó que no le gusta hacer canjes, que de su trabajo viven más de 30 familias, que tiene 25 tatuajes y ganas de terminar el secundario para dedicarse a estudiar medicina o prepararse para ser piloto de avión.

SEGUIR LEYENDO: