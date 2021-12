María Leal dio detalles de su relación de seis años con una famosa cantante

María Leal en la obra Brujas

No la quiso nombrar. Y aseguró que ella tampoco la nombraba. Sin embargo, María Leal aseguró que se enamoró de una chica a finales de los ‘70 y mantuvo con ella una relación de seis años. “Éramos dos chicas, muy chiquitas, jovencitas, que a los ojos de todos éramos amigas ”, aseguró sentada al living de Moria de Noche, por El Nueve. Luego, la actriz reconoció que la historia entre ellas terminó muy bien. Y, entonces, Moria Casán se animó a decir que actualmente estaban compartiendo elenco, con lo cual se dedujo que se trataba de alguna de las mujeres que actualmente están con ellas en Brujas: Thelma Biral, Nora Cárpena o Sandra Mihanovich.

“Es importante decir que no fui yo quien sugirió a la chica para que esté”, se apuró a aclarar entonces María. Y la Casán aseguró que había sido Graciela Dufau, ex protagonista de la obra, quien la propuso. Como si hiciera falta, entonces, Moria se encargó de despejar dudas diciendo que la persona en cuestión era “una cantante maravillosa que donó un riñón”. Y, en medio de una carcajada, aseguró que la aludida debía estar “muriendo de amor” en su casa al escucharlas. Así que ambas le mandaron un beso a Marita (Novarro), es decir, a la pareja actual de Mihanovich.

En ese momento, la conductora recordó el tema Soy lo que soy, que fue un hito para la diversidad. Y María señaló que, antes de eso, había salido a la luz Puerto Pollensa, que era un tema de la época en la que la intérprete estaba de novia con ella. “Ricardito Kleiman era el productor, pero yo hacía producción en el estudio. Y también era su mánager”, aseguró la actriz.

El elenco de Brujas en escena

“Estábamos en Río de Janeiro y una noche fuimos a un boliche gay de hombres. A mí no me daban los ojos, porque estaban todos los brasileros con esos cuerpos, y los negros, y esas sungas...¡Qué barbaridad! Además, se abrazaban y se chuponeaban. Yo eso no lo había visto nunca acá. Y, de pronto, apareció una travesti cantando Soy lo que soy de Gloria Gaynor. Y ahí dijimos: ’Estoy hay que cantarlo?”, recordó Leal.

La actriz contó que convivieron y que, “gracias a Dios”, sus hijos, Juan y Lucas, iban a un colegio europeo que hacía que estuvieran más resguardados de los prejuicios. Pero dijo que nunca pudo hablar con ellos. “Los terapeutas me decían que yo tenía que esperar a que los chicos me preguntaran. Porque darle una información a un chico si no te pregunta es casi una agresión”, explicó. Y señaló que fue el más chico el que, a los 19 años, le preguntó cómo había sido esa historia estando en París. Recién entonces, les contó todo. Pero para entonces ya había pasado mucho tiempo y ella estaba casada con un varón.

Cabe señalar que la relación con la cantante comenzó cuando María quedó viuda de Martín Rodriguez Mentasti, por entonces dueño de Argentina Sono Film. Y, como era de esperar, Moria no se privó de preguntarle si le resultaba mejor tener relaciones íntimas con varones o con mujeres. “Para el sexo no hay nada mejor que un buen pistoletazo, pero nunca estuve con una chica sin estar enamorada”, fue la respuesta de la actriz.

