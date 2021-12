Desde prisión domiciliaria, El Pepo presentará un tema con Los auténticos decadentes: cómo sigue la causa en su contra

El Pepo

Rubén Darío Castineiras, popularmente conocido como El Pepo, está acusado de “homicidio culposo doblemente agravado” por el accidente ocurrido el 20 de julio del 2019 rumbo a Villa Gesell mientras él manejaba en el que perdieron la vida Nicolás Carabajal, trompetista de su banda, e Ignacio Abosaleh, asistente. El músico se encuentra cumpliendo con prisión domiciliaria, lo que no le impide continuar con su carrera y grabar canciones.

En los próximos días el creador de la cumbia peposa lanzará una nueva versión del tema “El pájaro vio el cielo y se voló”, junto con Los auténticos decadentes y lo anunció a través de sus redes sociales.

El Pepo hará un tema con Los auténticos decadentes

Mientras, los familiares de las víctimas del accidente esperan a que se fije fecha del juicio oral contra el cantante. Marcelo Biondi, abogado de las familias dijo a Teleshow que hace un mes aproximadamente pidió recusar a la jueza: “Consideramos que no es imparcial y voy a llevar ese planteo a casación”. Sobre si tiene pensado pedir que se revoque la prisión domiciliaria, dijo que no ya que Castiñeiras no puede salir de su casa y tampoco les consta que haya salido sin autorización.

Este no es el primer tema que lanza desde su prisión domiciliaria. El año pasado había grabado la canción “Se siente”, que justamente hacía referencia al incidente. “Se siente el olor a reja en la soledad. Se siente que al lado tuyo alguien quiere hablar. Se siente pero no hay nadie cuando miras. Se siente que solo el barba esta pa’ escuchar”, comenzaba.

En otra estrofa se habla de lo largos que son sus días encerrado: “Se siente cómo se extraña a los que no están. Se siente que la visita no llega más Se siente acá adentro que afuera alguien piensa mal. Se siente pero me cuesta tanto pensar. Sin derramar una lágrima y hasta entender. La angustia que mucha gente pueda tener. Le pido al señor que entiendan que a mi también. Me duele esa madrugada que ayer soñé”.

El año pasado mientras se encontraba cumpliendo prisión domiciliaria, beneficio que le fue otorgado tras tener un accidente en la pierna mientras jugaba al fútbol en la cárcel, el Pepo presentaba su canción sin hacer mención a su condición, sino que relacionaba el encierro con el confinamiento obligatorio por el avance del coronavirus. “Hola buenas tardes, les hablo desde casa, cumpliendo la cuarentena y en esta oportunidad para presentarles el primer tema nuevo de los que se vienen, se llama ‘Se siente’, es un tema testimonial, que habla con el corazón y bueno, aprovecho la ocasión para agradecerle a quienes me mandan mensajes todos los días, a quienes colaboraron con este tema y acompañan todos los días, a mi mujer, a los abogados, los músicos, el equipo terapéutico y a todos que quieren que siga haciendo música”, decía en marzo del 2020.

El Pepo protagonizó, como conductor, un accidente automovilístico en Dolores. Además de él en el vehículo viajaban la bailarina Romina Candias que estuvo internada pero fuera de peligro, el trompetista de la banda del músico Nicolás Carabajal y el asistente Ignacio Abosaleh, ambos murieron.

Ignacio Abosaleh y Nicolás Carabajal antes de emprender el viaje a la costa

El trompetista era papá de Alma, que tenía apenas un año al momento de su partida y estaba esperando un bebé, Mateo Nicolás, que nació dos meses después de su fallecimiento. “Yo le quería poner Joaquín y él Mateo, como él había elegido el nombre de Alma, este me tocaba a mí. Nico venía y le hablaba a la panza, le decía ‘Mateo’ y yo le decía que no, que sería Joaquín”, contó Romina Sánchez, su viuda, que como homenaje decidió ponerle al bebé el nombre elegido por el papá.

Ignacio era papá de Ian, de siete años y había comenzado trabajando como chofer del músico. Su mamá, Patricia, había reiterado su pedido de Justicia en diálogo con Teleshow: “Ninguna de las dos familias bajamos los brazos, estamos muy unidos. No hay retorno, pero que se haga Justicia sería un alivio”.

