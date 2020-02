El día después Patricia y Camila tuvieron que hacerse de fuerza para acompañar a Ian, que con sus cortos ocho años tuvo que aprender el significado de la palabra “muerte”: “Mi nieto no quería ir a la casa porque no quería ver cosas de su papá, me pregunta cosas de Nacho de cuando era chiquito, no quiere que los compañeros le hablen del papá. Mi nuera la está piloteando, no tiene trabajo, se sentó otra vez en su maquina de cocer, pero está difícil la cosa. Ella llora sola en los rincones. Necesitábamos caer en lo que estaba pasando así que fuimos al cementerio, el nene no quiso ir, a mí me tuvieron que asistir porque era una máquina de llorar. Tuve un infarto después de esto, nada es gratuito".