El sentido mensaje de Liam Gallagher de Oasis para Sergio Agüero

Liam Gallagher es fanático del Manchester City, equipo donde Sergio Agüero brilló

Entre lágrimas y con la voz quebrada, este miércoles Sergio Kun Agüero anunció su retiro del fútbol profesional en una conferencia de prensa que brindó en Barcelona, a 46 días de haber sufrido un problema cardíaco durante un duelo contra el Alavés. “Es un momento muy duro. Lo primero es mi salud y ya saben por qué he tomado esta decisión. Así que estuve en buenas manos de los médicos, que han optado por la mejor decisión para mí y era dejar de jugar”, dijo el ahora ex futbolista.

Lo cierto es que tras este comunicado, fueron muchas las figuras que se expresaron a través de las redes sociales para dejarle su apoyo. Una de ellas fue nada más y nada menos que Liam Gallagher, ex vocalista de Oasis y confeso fanático del Kun. “Respeto al único e irrepetible Sergio Agüero. Relajate y poné los pies arriba, nuestro intocable chico”, le escribió vía Twitter. Cabe recordar que el cantante es hincha del Manchester City, equipo en el cual Agüero cosechó más títulos a lo largo de su exitosa carrera e incluso se convirtió en el máximo goleador histórico del club.

El mensaje de Liam Gallagher al Kun Agüero, luego de que el futbolista anuncie su retiro profesional

Pero este no es el primer mensaje que el ex líder de la banda británica le dedica a Sergio. Por caso, en marzo de este año cuando el ex jugador comunicó que en junio dejaba la institución para irse al Barcelona, Liam le dedicó un mensaje de agradecimiento. “Al único e irrepetible Sergio Agüero, gracias por todos los buenos momentos que nos diste en el club. Sos una leyenda absoluta. Buena suerte en el futuro”, escribió en honor al delantero argentino que durante diez años se desempeñó en el equipo de camiseta celeste.

Pero además, hace un tiempo su hermano Noel se había referido a la pasión y las dotes de los jugadores argentinos al declarar ante la prensa: “En los ´70, la Argentina tenía grandes jugadores: Mario Kempes, Osvaldo Ardiles y Julio Villa. En los ´80, al gran Maradona y ahora hay cinco o seis jugadores que son los mejores del mundo: Carlos Tevez, Lionel Messi, el Kun Agüero, Gonzalo Higuaín y Pablo Zabaleta. A tres los tenemos en el City”.

Agüero se convirtió en el máximo goleador histórico del Manchester City

Liam no fue el único que se expresó tras el retiro del Kun. Por caso, su entrañable colega y amigo Lionel Messi, con quien compartió habitación en todas las concentraciones de la selección argentina, también lo saludó a través de Instagram. “Prácticamente toda una carrera juntos, Kun… Vivimos momentos muy lindos y otros que no lo fueron tanto, todos ellos nos hicieron cada vez unirnos más y ser más amigos. Y los vamos a seguir viviendo juntos fuera de la cancha”, comenzó.

“Con la gran alegría de levantar la Copa América hace tan poquito, con todos los logros que conseguiste en Inglaterra… Y la verdad que ahora duele mucho ver cómo tenés que dejar de hacer lo que más te gusta por culpa de lo que te pasó. Seguro que vas a seguir siendo feliz porque sos una persona que transmite felicidad y los que te queremos vamos a estar con vos. Ahora arranca una nueva etapa de tu vida y estoy convencido que la vas a vivir con una sonrisa y con toda la ilusión que le metés a todo”, expresó el 10. Para cerrar, afirmó: “Todo lo mejor en esta nueva etapa!!! Te quiero mucho amigo, voy a extrañar muchísimo estar con vos adentro de la cancha y cuando nos juntamos con la Selección!!!”.

