“Voy a extrañar muchísimo estar con vos”: la sentida carta de Lionel Messi para Sergio Kun Agüero

Las palabras de Lionel Messi para el Kun

“Esta conferencia es para comunicarles que he decidido dejar de jugar al fútbol. Es un momento muy duro. Lo primero es mi salud y ya saben por qué he tomado esta decisión. Así que estuve en buenas manos de los médicos, que han optado por la mejor decisión para mí y era dejar de jugar. Hace 10 días tomé la decisión. Quería contarles que hice todo lo posible para ver si había alguna esperanza, pero no ha habido muchas”.

Con esas palabras, Sergio Kun Agüero anunció públicamente su decisión de abandonar la práctica profesional de este deporte producto del problema cardíaco que sufrió durante un duelo contra el Alavés.

Lionel Messi y el Kun Agüero conquistaron la Copa América en Brasil

El mundo del fútbol no tardó en brindarle su apoyo. Uno de los primeros mensajes fue el de su amigo y ex compañero en la selección argentina Lionel Messi. “Prácticamente toda una carrera juntos, Kun… Vivimos momentos muy lindos y otros que no lo fueron tanto, todos ellos nos hicieron cada vez unirnos más y ser más amigos. Y los vamos a seguir viviendo juntos fuera de la cancha”, comenzó.

“Con la gran alegría de levantar la Copa América hace tan poquito, con todos los logros que conseguiste en Inglaterra… Y la verdad que ahora duele mucho ver cómo tenés que dejar de hacer lo que más te gusta por culpa de lo que te pasó. Seguro que vas a seguir siendo feliz porque sos una persona que transmite felicidad y los que te queremos vamos a estar con vos. Ahora arranca una nueva etapa de tu vida y estoy convencido que la vas a vivir con una sonrisa y con toda la ilusión que le metés a todo”, expresó el 10. Ambos se conocieron en las juveniles de la Albiceleste y desde ese entonces formaron un dúo inseparable.

Para cerrar, afirmó: “Todo lo mejor en esta nueva etapa!!! Te quiero mucho amigo, voy a extrañar muchísimo estar con vos adentro de la cancha y cuando nos juntamos con la Selección!!!”

El posteo de Ángel Di María al Kun Agüero

Otro de sus más fieles laderos en la Albiceleste fue Ángel Di María. El hombre del Paris Saint Germain escribió un sentido posteo: “Fue un orgullo, un privilegio y un honor haber podido jugar a tu lado amigo. Sos un ejemplo para cualquier chico. Hiciste una carrera extraordinaria. Te felicito por todo lo que lograste. Lo mejor en todo lo que venga a partir de ahora kuni ❤️⚽️”. Juntos ganaron el Mundial Sub 20 de Canadá, la medalla de oro en los Juegos Olímpicos de Beijing 2008 y la Copa América de Brasil 2021.

Las palabras de Nicolás Tagliafico para el Kun Agüero

“Gracias Kun Agüero por todo lo que le diste al fútbol y a la Selección! Te extrañaremos en las canchas pero seguro que se vienen grandes cosas en tu nueva etapa!! Gracias Pa 🤟🏻”, aportó Nicolás Tagliafico, otro de sus compañeros en el combinado nacional. Ramiro Funes Mori, por su parte, le dedicó una historia de Instagram en la que aparecen juntos haciendo el típico gesto del Kun con la mano izquierda. “¡Tremenda carrera Kun Agüero!!! Crack como jugador y más como persona. Lo mejor para lo que viene pa!!!

Funes Mori saludó al Kun Agüero

El que no dejó pasar la oportunidad fue Oscar Ruggeri, quien fue el entrenador que apostó por él para hacerlo debutar en la Primera División de Independiente con sólo 15 años. El 5 de julio de 2003 saltó al campo de juego para enfrentar a San Lorenzo en el Libertadores de América. Ingresó con la camiseta número 34 por Emanuel Rivas.

Oscar Ruggeri fue el técnico que hizo debutar al Kun Agüero en Primera División

“Un día muy triste para todos los que tenemos la suerte de conocerte. Allá por 2003 cuando debutaste ya se veía el enorme jugador que fuiste. Un Grande que deja su nombre marcado en la historia del fútbol. A disfrutar la vida. Abrazo Grande y lo mejor para lo que venga!!”, soltó el Cabezón.

Con la camiseta del Manchester City el argentino se convirtió en leyenda. A lo largo de una década alzó 15 títulos y anotó 260 goles en 389 partidos para transformarse en el máximo artillero de la historia del club inglés. En su paso por la institución inglesa conquistó 5 Premier League, 3 Community Shield, 6 Copa de la Liga y 1 FA Cup.

“¡Uno de los mejores delanteros de todos los tiempos! Quiero desearle todo lo mejor para la futura leyenda. Hasta pronto”, escribió Kevin De Bruyne, su ex compañero en los Ciudadanos.

