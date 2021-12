La emoción de Darío Barassi por el fin de una etapa de su hija: “La Pipi crece”

El actor y conductor se mostró orgulloso de su hija Emilia

Darío Barassi no deja de sorprenderse con las ocurrencias de su hija, Emilia, de 2 años, fruto de su matrimonio con Luli Gómez Centurión. El conductor de 100 argentinos dicen (El Trece) comparte algunas anécdotas de su familia en sus redes sociales, y esta semana celebró el fin de una etapa. Invadido por la emoción, compartió una foto de la pequeña en el jardín de su casa y celebró el tierno gesto de la pequeña cuando notó que estaba conmovido por ser testigo de su crecimiento.

“Hoy término su salita de 2. Bailó. Saltó. Se rió. Cantó. Nos dio besos y abrazos. Lloró. Gritó y corrió”, dice en un comienzo el posteo de Instagram del actor. Y continúa: “Verla ahí, autónoma y con amigos me hace pensar en lo orgulloso que estoy de ella”. Luego hizo hincapié en la felicidad que siente cuando comparte momentos junto a ella: “La Pipi crece. Firme, con personalidad y alegría. Mi baba se cae a mares”.

El tierno posteo de Darío Barassi sobre su hija Emilia

“Enana, le dije al oído volviendo, te amo y te admiro. Ella me dio un beso con baba y me dijo ‘para que te dure’. Nada mas que decir”, cerró antes de saludar a sus seguidores. En la foto se ve a la pequeña caminando de espaldas, con un tutú de colores en el patio de su casa, una postal que despertó aún más ternura. En menos de un día la publicación superó los 124.000 likes y se llenó de felicitaciones para los padres de Emilia.

La semana pasada el conductor también había expresado su amor incondicional hacia su hija: “Se levanta y quiere su globo, se baña y quiere su globo, se duerme y quiere su globo, mi globo es ella”. A principios de noviembre Barassi había viajado a Nueva York durante una semana y cada día expresaba cuánto extrañaba a su familia. “¡Vino mi papi! Se escuchó desde la plaza del barrio al mundo, una sonrisa que no le entraba en la cara; carcajadas, besos y abrazos que me hicieron el hombre más feliz del mundo”, describió en aquel momento en una publicación donde se lo veía recibiendo un beso en el cachete.

El día de su cumpleaños su hija lo sorprendió en 100 argentinos dicen y estuvo por primera vez en un estudio de televisión

“Me pidió el mono, la vaca, el mounstruo marino, me hizo cosquillas, tortas y carreras.Hoy me volvió el alma al cuerpo. Enana mía, no aguantaba un segundo más sin verte”, reconoció. Unos días atrás había vivido el emotivo momento en el festejo de su cumpleaños en el programa que conduce, cuando sus familiares irrumpieron en el lugar. “¿Quién entra ahí? ¡Ay no me digas! ¡Mi Pipi hermosa!”, expresó con gran asombro durante la emisión del ciclo. Su esposa y su hija entraron al estudio y se fundieron los tres en un abrazo. También dijo presente la madre de Barassi, y algunos amigos íntimos. Invadido por la emoción, pidió ir a un corte para reponerse: “No saben lo que siento con tenerla acá, es el amor de mi vida la Pipi”.

Detrás de cámaras la madre de Emilia explicó que fue la primera vez que su hija entró a un canal de televisión y aseguró que la niña estaba maravillada mientras veía trabajar a su padre por primera vez. “Este cumpleaños tuve todo, lágrimas, sudor y emoción”, reconoció el homenajeado del día. “No me lo esperaba para nada lo de mi Pipi”, admitió en los últimos minutos, dejando entrever que se trató de una sorpresa de la que fue cómplice su pareja.

