Wanda fue acusada de plagio: cuál es el diseño que imitó de una emprendedora argentina

Parece que está escrito en la hoja de ruta de su vida: cada paso que de será en el marco de una polémica. Y por eso, a diario, Wanda Nara es noticia. Ya sea una foto con exceso de filtro, un destape al borde de la pileta, un capricho millonario o sus crisis de pareja con Mauro Icardi. Pero en el medio del escandaloso triángulo amoroso con Eugenia China Suárez, la empresaria es por primera vez en semanas tema por otro conflicto que no atañe a los mensajes que encontró en el celular de su marido.

Hoy, al menos a estas horas de la mañana, Wanda es noticia por su rol de empresaria. Resulta que a su reciente lanzamiento de una línea de cosméticos, sorprendió a todos con otro anuncio ligado a la moda: la creación de Wanda Swim, su primera marca de bikinis. Sin embargo, ya tuvo sus primeras quejas en las redes sociales.

Fue la diseñadora Luciana Danduono la que compartió con sus 36 mil seguidores en Instagram su enojo ante lo que supone se trata de un plagio. “Miren esto. Estoy en shock. Wanda nos copió la bikini ingrid pero así tal cual. Copia exacta”, escribió la joven, dueña de Mumbai Bikinis.

“Estoy en shock. Esto me lo espero de algún emprendedor pequeño, pero no de ella. Es exactamente el mismo modelo y es un diseño nuestro”, continuó y acto seguido, compartió ambas bikinis para que los usuarios pudieran hacer una comparación y así sostener sus dichos.

Ante la indignación de sus seguidores, la emprendedora continuó con su descargo: “Es una mina que puede pagar un diseñador, alguien que se encargue de todo y no lo hace. No lo puedo creer. La impunidad tranca. No sos una emprendedora que recién arranca, te gustó algo y bueno...Es exactamente igual de espalda y de frente, la misma arandela, la misma tela y las tachas iguales”.

Por otro lado, la diseñadora plasmó todo el recorrido de su producto y dejó sentado en sus historias que las bikinis fueron creadas en 2020, mucho antes de que se lanzara la marca de Wanda. Además, explicó qué fue lo que en realidad sucedió tras investigar el tema y le bajó un poco el tenor al conflicto. “Esta es la marca de mis sueños. No necesita este tipo de prensa así que nada, no me voy a meter en este lío. Fue una equivocación de mis proveedores”, aclaró.

El antecedente de la China Suárez

Otra coincidencia de Wanda con la China. En abril de este año, la actriz también había sido acusada de plagio al lanzar unas calzas deportivas idénticas a un modelo creado por la diseñadora venezolana Clarissa Egana. En la comparación se puede ver el notable parecido entre uno y otro. El de la marca extranjera es también un conjunto de tres piezas: calza negra de tiro alto con detalles de bandas diagonales en rosa en la parte inferior, puntera blanca y bombacha también rosa, top rosa y mangas largas con hombreras y cuello media polera rosa.

“No solo ella. También Devon Windsor (actriz estadounidense) y muchas de estas influencers con millones de followers que creen que el trabajo que hacen las marcas independientes no tiene valor y lo toman como si nada para hacerse llamar diseñadoras. Es una lástima y hacemos lo que podemos para evitarlo, pero (estamos) enfocados en seguir adelante y diseñando algo nuevo que sin dudas será copiado una y otra vez”, escribió en ese entonces tras las alertas de sus seguidores por las constante copias a su trabajo.

