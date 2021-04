Acusan a la China Suárez de copiar la ropa de una diseñadora venezolana: las prendas del escándalo y la palabra de la supuesta damnificada

Eugenia la China Suárez (Fotos: Instagram)

Recién recuperada de su cuadro de coronavirus, la China Suárez volvió a estar en el ojo de la tormenta. Esta vez la actriz fue acusada de plagio, dada la similitud entre unos conjuntos de ropa deportiva de la colección que realizó para una marca, y los de una diseñadora venezolana.

“Un adelanto de mi nueva colección”, escribió la mamá de Rufina, Magnolia y Amancio Vicuña en sus redes sociales junto con una foto en la que lucía unas calzas de tiro alto negras con unas bandas rojas que cruzaban en línea diagonal la parte inferior, un top por arriba del ombligo rojo y unas mangas largas que se añaden a la parte superior, con hombreras y cuello cerrado tipo media polera, en negro.

Calcados: a la izquierda, el diseño de la China; a la derecha, el original

De esta forma la actriz descubría lo que será la colección de ropa deportiva que lleva su nombre de una conocida marca y para la cual trabaja en conjunto desde hace varias temporadas. Días más tarde, la influencer Andy Faerman escribió en sus redes: “Esto es una vergüenza, esta colección es una copia literal de la marca latinoamericana Portdebras. Portdebras es una diseñadora talentosa venezolana que se viene rompiendo trabajando para estar donde está hoy. Un papelón la copia, literal”.

Para justificar sus dichos, Faerman posteó la foto del adelanto de Suárez junto con una de las imágenes de la campaña de la marca que mencionó, a cargo de la diseñadora Clarissa Egana. En la foto se puede ver el notable parecido entre uno y el otro. El de la marca extranjera es también un conjunto de tres piezas: calza negra de tiro alto con detalles de bandas diagonales en rosa en la parte inferior, puntera blanca y bombacha también rosa, top rosa y mangas largas con hombreras y cuello media polera rosa.

Sobre el posteo de la China, la acusación

“No voy a ser la policía de la copia, yo sé que hasta Zara copia. Y que todo se parece con todo. Pero cuando veo estas cosas, cuando agarran una marca con un ADN, un producto tan único, y lo plagian, me parece patético. ¿Te gusta el talento de otros? Contratalo, pagale. A mí no me importa quién está plagiando, sea famoso o no. No es personal, no me interesa la vida de nadie de la farándula. Solo que me calenté. Están tan desprotegidas las marcas ante estas cosas que solo tenemos estos espacios en las redes sociales para darles nuestro apoyo”, cerró la instagramer, desde Miami. Horas más tarde, la China borró el posteo en el que mostraba su adelanto de colección.

En sus redes sociales, la diseñadora Clarissa Egana comenzó a responder preguntas de sus seguidores: “¿Qué pensás de que una actriz argentina haya copiado tus diseños?”. Sin dudarlo, se refirió al tema, pero además en su historia puso de fondo varias fotos de sus diseños y de las “copias” de varias actrices a su trabajo. En la imagen se puede ver que hay también una calza con detalles a los costados que Suárez habría replicado.

La reacción de Clarissa Egana ante el presunto plagio

“No solo ella. También Devon Windsor (actriz estadounidense) y muchas de estas influencers con millones de followers que creen que el trabajo que hacen las marcas independientes no tiene valor y lo toman como si nada para hacerse llamar diseñadoras. Es una lástima y hacemos lo que podemos para evitarlo, pero (estamos) enfocados en seguir adelante y diseñando algo nuevo que sin dudas será copiado una y otra vez”, escribió. Luego agradeció: “Argentina ha sido el país más increíble en denunciar este plagio. Ni en Venezuela hemos tenido tanto apoyo cuando nos copian en nuestro propio país”.

En diálogo con Teleshow, Egana muy contundente: “Ningún diseño que se parezca al nuestro ha sido licenciado. Los seguidores que tienen aprecio al que plagia dicen que el que copio fue uno, que es imposible, por una cuestión temporal. O que uno permitió por licencia a que tomen eso. Queríamos dejarlo en claro que no fue así”.

Este sitio intentó contactarse con Eugenia Suárez para que expresara su postura, pero la actriz no respondió. Tampoco se refirió al tema en sus redes. Ni ella ni la empresa para la que trabaja se contactaron con Egana. Al ser consultada sobre si iniciaría acciones legales, la diseñadora respondió: “Nuestra firma de abogados está al tanto y haciendo los esfuerzos por proteger los diseños y la marca. Sin embargo no suelo involucrarme en sus esfuerzos, hemos sido el blanco de muchos plagios y prefiero mantenerme enfocada en crear”.

Clarissa Egana y la reflexión sobre cómo nacen sus diseños

“Hay tanto que me inspira, desde el outfit de mi mamá cuando era chica, a un objeto de interior, hasta un vestido de alta costura. Horas cambiando colores y cambiando siluetas. la clave es no limitarse a lo típico para el deporte. Todo lo adapto y lo uso sin cuestionármelo mucho, es muchas veces criticado y altamente disruptivo y es lo que más me gusta”, había escrito Clarissa Egana en otra historia cuando le preguntaron de dónde sacaba sus ideas a la hora de hacer sus conjuntos.

