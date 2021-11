Quién ocupara el lugar de Marcelo Longobardi mientras Mitre busca a la figura de la primera mañana

Marcelo Longobardi

“He trabajado en varios medios y siempre me han echado. Esta vuelta me echo yo, dejar que las cosas se vayan. Es una decisión muy compleja de tomar, muy traumática, producto de cuestionamientos personales muy profundos”, sorprendió hace poco menos de un mes Marcelo Longobardi al anunciar su retiro de la primera mañana de Radio Mitre.

Desde ese momento fue su compañero de Willy Kohan, quien además lo definió como un “amigo de trabajo y de la vida”, quien lo reemplazó al frente de Cada Mañana (6.00 a 10.00). Sin embargo, desde el lunes 20 de diciembre será Jorge Fernández Días el nuevo conductor del ciclo de la primera mañana.

“Voy a hacer un reemplazo”, confirmó el periodista a Teleshow y aclaró que se trata de algo provisorio hasta el 31 de enero, que Kohan estará de vacaciones, y que luego la emisora pondrá como anfitrión del programa al reemplazo definitivo para cubrir la franja.





“Me pidió la radio si por favor podía cubrir y dije que sí, ya lo había hecho alguna vez cuando Marcelo Longobardi se fue de vacaciones”, dijo quien también es conductor de Pensándolo bien, de 20.00 a 22.00 en la misma emisora: “En enero en mi programa van a estar Miguel Wiñazki, Marcelo Birmajer y Adriana Verón a cargo aunque yo haré algunas apariciones”.

Jorge Fernández Díaz

Al anunciar su salida, Longobardi había explicado: “He decidido retirarme de la conducción del programa hace 21 años. Nuestro contador marca 5406 programas. Ha sido y es líder de audiencia desde su debut en 2001 en Radio 10 y 9 años en Mitre, que es la más importante de la Argentina por su actualidad e historia”.

“Muchas personas, oyentes, colegas, amigos, me han interpelado. Me han planteado cómo era posible que yo tomara semejante determinación. Atravieso un gran momento de mi carrera, es muy feo hablar de uno pero no tengo remedio. Les pido disculpas. Como nunca antes se había visto, cuento con el respaldo, afecto y respeto de todos los directores de esta radio, que son muchos, demasiados para mí solo. Cuento con el cariño, afecto y respeto de mis compañeros y de los oyentes, que han sido con nosotros extremadamente generosos durante tantos años”, agregó.

Además, reflexionó sobre lo bien que le fue a su programa, el primero de radio en tener un Martín Fierro de Oro: “21 años de éxito es suficiente éxito, mucho más que lo que yo hubiera imaginado como productor de Mitre en los 80. He tenido más éxito del que yo había imaginado. En esta época, como todo cambia, hay que saber desprenderse de las cosas para no ser un esclavo del pasado, como dice la canción de esta mañana. A veces a las cosas hay que dejarlas ir para no arruinarlas”.

Además, le dedicó un párrafo aparte al público del programa que comenzó hace 21 años en Radio 10 y debutó en Mitre en febrero del 2013. “No hay forma de expresar el agradecimiento a los oyentes. 5406 mañanas, ingresar a sus casas y formar parte de sus vidas. Siempre he sentido ese afecto, esa consideración, ese respeto y esa confianza que nos han otorgado a nosotros. Gracias por tanto”, dijo.

“No es que me voy porque tengo planes. Pero como me voy tengo planes”, había dicho días antes de anunciar su partida a sus allegados el periodista que durante dos décadas organizó su vida para levantarse a las 4:30 de la madrugada para hacer su programa matinal.

Aún no contó cuál será su futuro. Su horizonte lo vislumbra vinculado a los medios, y se dijo que recibió propuestas para mudarse a los Estados Unidos a través del productor cubano-estadounidense Emilio Estefan.

