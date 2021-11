La estrategia de Juan Darthés en el juicio por violación que inició Thelma Fardin y qué podría pasar con él

Juan Darthés

A días del comienzo del juicio en San Pablo por violación que inició Thelma Fardin por un hecho presuntamente ocurrido en el 2009 en una gira en Nicaragua de la tira Patito Feo, Luiz Antonio Nazareth, abogado del actor en el vecino país, habló sobre cuál será la estrategia de su cliente y qué podría pasar con él.

“Ha quedado claro que él es inocente. Va a declarar y declararse inocente, va a contradecir la declaración de los testigos que dicen que quieren incriminarlo”, fue lo primero que manifestó el letrado en diálogo con Télam.

En las próximas semanas declararán ante la juez Alí Mazloum unos once testigos, entre los que están compañeros de elenco de los actores que fueron a la mencionada gira, además de Calu Rivero y Anita Co, quienes prestarán testimonio el miércoles de manera virtual, acompañadas por su abogada Raquel Hermida Leyenda.

Así como había adelantado días atrás Fernando Burlando en diálogo con LAM, Nazareth aseguró que el actor “está tranquilo y confiado, con la presión que conlleva tener que ir a una audiencia judicial”. Además, sorprendió al asegurar que no sabe dónde se encuentra físicamente su cliente, ya que todas sus charlas son de forma remota.

Calificó al caso de “anómalo” ya porque no hubo una instrucción de pruebas como ocurre con cualquier caso común y explicó: “La acusación original es en Nicaragua, país que es una dictadura, y el estuvo allá apenas esa vez, en la gira de Patito Feo. Pero en Brasil el Ministerio Público aceptó la documentación de la denuncia sin haber podido investigar nada porque en Brasil no ocurrió nada y en Nicaragua no hubo investigación”.

Al ser consultado sobre si Darthés podría ser extraditado a Nicaragua fue concluyente: “No existe la menor chance. El delito ya está siendo juzgado en Brasil”. Y sobre los plazos de la Justicia, dijo que cree que la sentencia podría salir en el 2022, teniendo en cuenta que le pidieron plazo al juez para presentar los alegatos por escritos y que en dos semanas comenzará la feria judicial (del 17 de diciembre al 6 de enero).

En caso de que la Justicia lo encuentre culpable, al ex Simona podría caberle una pena de entre 6 y 12 años de prisión por “violación agravada”: “En caso de que sea condenado, algo que no creemos porque no existen pruebas ni testimonios salvo la denuncia de Thelma, la pena mínima sería de 6 años, teniendo en cuenta que no tiene antecedentes y ahí deberían ver dónde cumple la pena, cárcel VIP, prisión común o un régimen semiabierto, es decir, libre de día pero durmiendo en la prisión”.

Respecto a la denunciante, sin mencionarla, sostuvo que no tienen “nada en contra de ella” pero vinculó la denuncia a una “búsqueda de promoción en el mundo artístico”.

Hace unos días en Los ángeles de la mañana su representante en la Argentina, Fernando Burlando, habló sobre cómo se preparaba el actor para el juicio: “Él está animado y tiene ganas de terminar esta etapa, de que se haga el juicio, esto ha alterado la vida de Darthés. No es la misma vida que antes del tema Thelma”..

Respecto a los planes de su cliente una vez que termine el juicio, Burlando insinuó que seguiría viviendo en Brasil: “Yo creo que el está instalado allá. Hay muchas heridas de por medio como para arriesgarme a decir que actitud tomará cuando termine esta historia, es difícil porque esta toda la familia, que esta muy unida”.

Thelma Fardin (Franco Fafasuli)

Hace un tiempo, cuando el inicio del juicio parecía una utopía, la actriz había dado una entrevista a Teleshow y al ser consultada sobre si creía que se haría Justicia, respondió: “Es difícil, hasta acá ya salí de la regla, lamentablemente voy a las estadísticas, porque eso es lo que quiero cambiar, es difícil que se avance porque los estándares probatorios no están a la altura de como se tienen que investigar este tipo de delitos, porque son muy pocos los casos que obtienen Justicia. Además en mi caso esta la particularidad la dificultad de que tramita en Nicaragua y de que a quién denuncio se pudo refugiar en Brasil, entiendo, esta bien que los países tengan sus vericuetos para extraditar a una persona. Vivimos en este Estado de derecho y tenemos que ver de qué manera conseguir lo mas cercano a la Justicia, se ha dado un avance mas grande de lo que imaginé el día que tomé el avión a Nicaragua y no sé hasta qué punto me dé el cuerpo para perseguir la Justicia... si tengo que viajar a Brasil, si tengo que postergar la vida en pos de seguir avanzando, yo estoy a disposición”.

