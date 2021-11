Zaira Nara volverá a conducir por Telefe: expectativa por su opinión del Wandagate

Zaira Nara

Telefe convocó a Zaira Nara para que conduzca el ciclo Flor de equipo en diciembre, según pudo saber Teleshow. A partir del lunes 6 de diciembre, ella reemplazará a Florencia Peña mientras viaja a Barcelona, España, para participar del ciclo Por el mundo de su amigo Marley.

Hay una expectativa por su regreso a la pantalla chica, especialmente para saber su opinión sobre el escándalo que involucró a su hermana Wanda Nara, Mauro Icardi y la China Suárez. Este martes, el canal emitió un especial de una entrevista que Susana Giménez le hizo a la empresaria en París, Francia. Fue la primera vez que contó detalles de su crisis matrimonial.

(IG / @zaira.nara)

“Hablamos un montón, él me dijo que piense en la familia, que fue el error de su vida. Nosotros nos contábamos cualquier cosita”, reveló la mediática. “Él no parece ser un tipo mujeriego”, intuyó Susana. “No, pero a cualquiera le puede pasar, lo importante de esto es que pudimos poner un stop a la relación. Plantearnos seguir o no seguir”, reconoció Wanda.

En esa charla, explicó por qué había decidido perdonar a su marido: “Podemos seguir juntos, y volvería a empezar con él. Porque fue él el que me mostró las cosas como pasaron, y está arrepentido. Yo creo en el perdón y creo en la palabra. Lo miré a los ojos, estuvimos solos y creo en su arrepentimiento”.

Recientemente, Zaira hizo referencia al escándalo que protagonizó su hermana en una entrevista con Germán Paoloski en el ciclo No es tan tarde. La modelo se mostró muy afectada por esta situación: “Me preguntan en la calle, te lo juro. Me dicen: ‘Yo soy Wandagate’. ¡No me digan nada que me hace mal! Me afectan mucho los temas fuertes de la familia. Trato de cuidarme un poco”.

Wanda y Zaira Nara con sus respectivas parejas en París

Además Nara señaló que tiene un vínculo muy cercano con Wanda a pesar de la distancia: “Tenemos una relación muy cercana y ella se abusa. Soy muy consejera de mi hermana pero no me da pelota. Mis consejos son en vano, uno dice: ‘¿Para qué me preguntás si vas a hacer lo que querés?’”. Luego, agregó: “Creo que a veces cuando vos sabés qué hacer pero no estás tan decidido, escuchás que otro dice lo opuesto y confirmás que no querés hacer eso. Eso es lo que pasa”.

La conductora también habló del viaje a Milán que compartió con Wanda a finales de septiembre, que coincidió con el encuentro entre Mauro y la China en un exclusivo hotel de París: “¿Cómo querés que lo borre en mi mente? Me creo una persona inteligente pero tampoco...”. En tono irónico, aseguró: “El viaje estuvo divino, unas locas bárbaras, nos fuimos a comer a dos restaurantes... ¡una joda!”.

Por otra parte, no pudo evitar reírse cuando Germán le preguntó si Mauro imitaba a su pareja Jakob Von Plessen en la manera de vestirse como si fuera un gaucho. “No sé, a Mauro le gusta mucho el campo y compran las boinas en el mismo lugar”, manifestó. Pero, en ningún momento se refirió a la supuesta crisis con el padre de sus hijos luego de que se filtrara que fue cómplice de su cuñado: lo acompañó después del partido y lo esperó en el auto para luego regresar juntos a la casa en la que los esperaba su suegra, que había quedado al cuidado de sus respectivos hijos.

