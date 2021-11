La Tota Santillán perdió su billetera en un acto de campaña del Frente de Todos: pidió por altavoz que se la devolvieran

Daniel "La Tota" Santillán

El clima debía ser festivo. El objetivo de la convocatoria era el cierre de campaña, de cara a las próximas elecciones legislativas del domingo 14 de noviembre. Con el presidente, Alberto Fernández, como orador, y la vicepresidenta, Cristina Kirchner, presente, el Frente de Todos cerró la campaña en Merlo el jueves por la tarde.

El primero en hablar fue el intendente de la localidad, Gustavo Menéndez. Luego fue el turno de la candidata Victoria Tolosa Paz, del presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, y el gobernador Axel Kicillof. Por último, tomó la palabra el Presidente. El acto transcurrió con militantes presentes y también se transmitió en vivo por streaming. Hasta ahí, un acto político más. El detalle vendría minutos después.

Además de los referentes políticos, entre otros presentes, se destacó la presencia del popular conductor de televisión Daniel La Tota Santillán. “Me invitó Gustavo Menéndez”, explicó a Teleshow el animador este viernes y aclaró que no realizó la locución del evento, tal como se dijo en una primera instancia. “¡Nada que ver!”, deslizó y enfatizó: “Fui como invitado, con compañeros amigos. Me saludé con todos”. Y el actor se desarrolló tal como estaba previsto.

Una vez finalizado el evento, y mientras los asistentes abandonaban el Parque Municipal Néstor Kirchner, se escuchó por el altavoz un pedido muy particular que tuvo como protagonista a La Tota Santillán: solicitaban los documentos del locutor. Los mismos estaban dentro de su billetera, que tampoco la tenía con él.

Alberto Fernández, en el acto de cierre de la campaña del Frente de Todos

Después del pedido por altavoz, no se volvió a hacer referencias al episodio. En tanto, el conductor explicó a este medio cómo sucedieron los hechos. “Yo tenía la billetera en el bolsillo de atrás del pantalón, cuando me senté se me cayó. Por eso pedí que preguntaran por altavoz si alguien había encontrado mis documentos. Nada Más. No es que me la robaron”, detalló La Tota y lamentó no haber podido recuperar su documentación.

Minutos antes del inicio del acto ocurrieron incidentes en los que terminó interviniendo la Policía: hubo corridas, empujones y golpes entre los asistentes. Además, persiguieron 50 metros a un pungista que intentaba escapar luego de haber robado: los militantes lo redujeron entre las vallas, lo tiraron al piso y le pegaron patadas. Al llegar los efectivos policiales, el hombre fue detenido.

En la temporada, La Tota Santillán presentará "La vacuna del humor" todos los días a las 00:30 en el Teatro Olympia de Mar del Plata

En agosto de este año, La Tota Santillán estuvo internado por una depresión aguda. Fue él mismo quien tomó esta determinación, según explicó su amigo y abogado Roberto Casorla, en diálogo con Teleshow.

“Está bajo supervisión médica, tuvo un cuadro depresivo bastante importante, entiendo que la pandemia lo ayudó a empeorar. La falta de trabajo, la incertidumbre de los proyectos que él tenía pautados, la imposibilidad de ver a sus hijas y el asedio de las personas que no lo quieren o lo quieren ver mal fueron los detonantes para su decisión”, dijo Casorla en ese entonces.

Años atrás, La Tota había sido protagonista de un hecho policial. El histórico presentador de Pasión de Sábado y recordado por su labor con el ídolo cuartetero Rodrigo Bueno, había sido detenido en julio de 2017 en Vicente López luego de robar mercadería de un bazar. Por este motivo, fue internado durante un mes en una clínica neuropsiquiatra durante un mes y medio. En abril de 2018, volvió a ser noticia cuando, después de unos días de mostrarse con un comportamiento errático, fue encontrado en Mar del Plata y debió ser internado internado de urgencia.

