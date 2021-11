La áspera respuesta de Cande Tinelli a un seguidor que la acusó de abusar del Photoshop

Candelaria Tinelli le respondió a un seguidor que la cuestionó por el retoque digital de sus fotos

Con más de 4,3 millones de seguidores en su cuenta de Instagram, Cande Tinelli suele interactuar con algunos de sus seguidores cuando lee algún comentario que la invita a responder. Siempre fiel a su estilo, la hija del conductor de ShowMatch no duda en alzar la voz ante las críticas, y más cuando se trata del mundo virtual, donde los llamados haters están a la orden del día. Recuperada de la operación de nariz que se hizo algunas semanas atrás, se sintió orgullosa de los resultados y quiso lucir su nueva imagen sin el vendaje. La galería de fotos que compartió despertó gran cantidad de mensajes, y un usuario la cuestionó por utilizar Photoshop para retocar las imágenes.

La joven apodada “Lelé” compartió un video con un filtro de diablo y dos selfies donde mostró su renovada apariencia. Con un top negro con tiras cruzadas dejó a la vista sus tatuajes y acompañó el look con su cabello negro suelto. Uno de los primeros en derretirse por la publicación fue su pareja, Coti Sorokin, quien le escribió un piropo: “La más hermosa siempre”. Aunque en ambas imágenes quedó a la vista el uso de algunos filtros, en más de una ocasión la hija de Marcelo Tinelli y Soledad Aquino, aclaró que le encanta utilizar esas herramientas digitales para ponerles toques artísticos a sus fotos.

Cande Tinelli y la imagen de la polémica (Foto: captura de Instagram)

“¿Por qué tanto Photoshop si sos linda al natural?”, le preguntó un usuario, y la áspera respuesta no se hizo esperar. “Amo el Photoshop, qué le vamos a hacer...”, le contestó Cande sin vueltas. Ese no fue el único comentario que respondió, ya que muchos focalizaron su atención en los cambios en su rostro, y una seguidora le advirtió: “Te quedó un orificio de la nariz más visible que el otro, ¡mandale masilla!”, junto a un emoji de resignación. De nuevo, la joven recogió el guante y retrucó: “Serán los filtros porque quedó hermosa”.

El posteo superó los 43.000 likes, y también hubo quienes la elogiaron: “Te quedó divina esa naricita, y eso que recién se va a ver realmente en su verdadera forma de acá a seis meses, ¡divina estás!”. Ese mensaje contó el “me gusta” de la influencer, quien dejó en claro que está contenta con los resultados. Cabe recordar que a fines de octubre hizo público que había pasado por el quirófano: “Me da re contra paja hacerme la que no me operé, no es mi estilo, me operé, me hice una rinoplastia, correccional y estética”.

“No me voy a hacer la boluda, me chupa un huevo si alguien me ve en la calle, ando con esto no me puedo quedar en mi casa encerrada porque me desespero”, aseguró. Con el correr de los días cumplió con su palabra y se mostró con el vendaje puesto en varias imágenes. Incluso celebró su cumpleaños en Punta del Este y sonrío a pura felicidad dejando a la vista su alegría por la reciente cirugía. Acompañada de Coti y algunos amigos, recibió sus 31 en la ciudad uruguaya desde una discreta playa. Los saludos de su familia estuvieron presentes a lo largo de todo el día, junto a fotos retro de su infancia y también fue sorprendida por el músico con un detalle especial: una cabalgata junto a una de sus mejores amigas al atardecer.

SEGUIR LEYENDO: