El pasado de Ashton Kutcher: donaba sangre para ganar dinero y estudiaba ingeniería bioquímica por un particular motivo

Ashton Kutcher

A lo largo de la cronología del cine, se conocieron infinidad de historias de esas que conmueven. Situaciones de superación de grandes estrellas que salen a la luz y que marcan de dónde salieron y el lugar al que llegaron. En este punto, uno de las figuras del mundo hollywoodense que cuenta con un pasado poco conocido para la gran mayoría es Ashton Kutcher.

Sobre sus espaldas carga una adolescencia compleja, en la que hizo de todo para sobrevivir y para escapar de momentos que lo marcaron por distintos episodios que se fueron suscitando. En la otra punta, escándalos vinculados a un sinfín de infidelidades. Esto último, claro, en pleno éxito y cuando era el chico del momento. En lo que tiene que ver con su trabajo, rápidamente se convirtió en uno de los galanes que todo director de cine quería tener en sus filas por su condición actoral, pero también por lo que generaba –y sigue generando-desde su estética y simpatía.

Kutcher nació en 7 de febrero de 1978, en Cedar Rapids, Iowa, Estados Unidos. Dio sus primeros pasos en el medio en 1997, como modelo. Un año más tarde, cuando cumplió 20 años, casi por casualidad empezó a incursionar en el mundo de la actuación. Lo invitaron a una audición para que se sume al elenco de That ‘70s Show, una serie televisiva de gran repercusión en aquel entonces, que duró desde 1998 a 2006 y que le sirvió para crecer y mostrarse.

En el medio, Ashton fue creciendo actoralmente y mostrando sus credenciales. Dejó el modelaje de lado y se volcó de lleno a la profesión en la que brilla hoy en día. En 1999 fue su debut en cine, en la película Próximamente. Empezó a ser portada de revistas, era invitado a cuanto festival se le cruzaba, y los privilegios se multiplicaron. Empezaba a tener todo a la alcance de la mano.

Ashton Kutcher conoció a Mila Kunis trabajando, en una de sus primeras series

El gran salto, si hay que mencionar un proyecto como bisagra, fue Recién casados, aquella comedia romántica que protagonizó junto a la recordada actriz Brittany Murphy. El film recaudó más de 100 millones de dólares y, desde ese momento, su vida cambió para siempre. Desde ahí se ganó el mote de “actor taquillero”. Llegó a lo más alto y se convirtió en el más codiciado. Fue el instante en el que se permitió trabajar desde otro costado, eligiendo que proyectos hacer y cuáles no.

En el medio de todo esto, también dio sus pasos como productor. Su primero proyecto fue My boss’s Daughter y, casi a la par, Punk’d. Por sus distintos trabajos, fue nominado en 50 oportunidades en los distintos premios que existen para la televisión y el cine. De todos ellos, entre los de mayor y menor envergadura, se quedó con 18 estatuillas. Claro, uno de ellos fue conseguido en 2011, como peor actor por su labor en Killers valentine’s Day, pero él lo cuenta orgulloso, riéndose de eso. Por eso reniega de que se lo sumen.

Ashton Kutcher y MIla Kunis en la actualidad

Su película de terror

Sin embargo, para llegar a todo lo descripto, y más, tuvo que pasar por un periodo complejo de su vida. Su infancia no fue para nada fácil. Sus padres, hasta que lograron otros trabajos como empleados de oficina, se ganaban la vida como granjeros. No ganaban mucho dinero, y la economía no era algo que en esa época estuviera resuelta. Sin ir más lejos, en alguna oportunidad manifestó que en su período escolar no la pasó nada bien por el hecho de no tener un buen pasar económico.

Más allá de todo, sus padres se preocuparon por que vaya a una institución de prestigio: querían que pudiera salir de lo que habían vivido ellos y entendieron que el primer paso era que tuviera una buena educación. Pero esto llevó a que, en lo que acá se conoce como secundaria, le hicieran bullying por el simple hecho de no tener una cuenta bancaria como la del resto, una casa o auto similar al de todos sus compañeros.

Se cambió de colegio y fue a una institución en la que cursaba de noche, a la que asistía con un primo. El motivo fue que quería trabajar para poder tener dependencia económica. Sin embargo, lo descubrieron intentando robar dinero en la escuela y no le salió barato. Hasta intervino la Policía. Pese a que era menor de edad, lo condenaron a 3 años de libertad condicional y 180 horas de servicio comunitario. Ya de grande, remarcó: “El castigo me sirvió para encarrilarme. Nunca más lo hice”.

Ashton y su hermano, Michael Kutcher

Más allá de esto, terminó el nivel secundario y se inscribió en la universidad, para seguir la carrera de ingeniería bioquímica. La modalidad elegida no fue al azar, sino para ayudar a su hermano Michael, que estaba pasando un momento complejo de salud y que tuvo a toda la familia alterada por esa situación. El actor tiene una hermana mayor -Tasha- y el gemelo mencionado, que tuvo complicaciones durante el periodo de gestación. Al poco tiempo de nacido, cuando era bebé, lo tuvieron que operar del corazón y, al poco tiempo, sufrió una parálisis celebrar.

Eso llevó a que sus padres pusieran toda la atención en ese nene y que él, prácticamente, quedara a cuidado y atención de su hermana mayor. Al sentirse desplazado, cuestión que se dio inconscientemente por parte de sus progenitores por lo relatado, hizo que pasara mucho tiempo lejos de su hogar. “No la pasé bien en esa época, después de que mi hermano se enfermó, cada vez que llegaba a mi casa recibía una mala noticia. Siempre había una complicación nueva. Me mantenía ocupado para permitirme no escuchar todo eso”, contó en una entrevista con Today.

Si hablamos del peor momento de su vida, ese fue a sus 13 años, con la salud de su mellizo complicada, que se mezcló con el periodo en el que sus padres se separaron. Se quiso tirar de un balcón para suicidase, pero justo lo vio su papá y logró agarrarlo antes de que se lance.

Actualmente, Ashton Kutcher mantiene una buena relación con su hermano gemelo

Su carrera universitaria duró poco, fue expulsado porque todas las noches era denunciado por ruidos molestos por parte de sus compañeros, por faltar a clases pese a que era un internado y porque, prácticamente. no rindió ninguna materia. “Admito que me gustaba la fiesta y que muchas veces me levantaba sin saber que había pasado la noche anterior”.

Sin embargo, para poder pagarse los estudios, pasaba los veranos trabajando de sol a sombra. Iba a los sanatorios, donde le pagaban por donar sangre, fue jardinero, limpiaba pisos y hasta fue carpintero. Sabía que esa era la única manera de poder estudiar, más allá de que en la práctica no se esforzó tanto.

Lo que vino fue su incursión en el modelaje y su historia conocida. Logró formar su propia familia y tener dos hijos, Wyatt Isabelle y Dimitri, fruto de su relación con Mila Kunis. En definitiva, su camino estaba marcado y no hubo nada que lo corriera de ahí. Paradójicamente, mientras intentaba todo para poder sobresalir universitariamente, parecía esforzarse para no avanzar. Hacía todo el sacrificio para ir, pero no para estudiar. Tal vez, en su inconsciente, ya sabía lo que le iba deparar el destino.

SEGUIR LEYENDO:

<a href="https://www.infobae.com/teleshow/2021/11/05/chano-volvio-al-luna-park-y-revivio-a-tan-bionica-con-su-hermano-bambi-les-prometo-que-voy-a-cambiar/">Chano volvió al Luna Park y revivió a Tan Biónica con su hermano Bambi: “Les prometo que voy a cambiar”</a>

<a href="https://www.infobae.com/series-peliculas/2021/11/05/narcos-mexico-como-sera-la-temporada-final-y-quienes-se-incorporan/">Narcos México: cómo será la temporada final y quiénes se incorporan</a>