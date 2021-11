La entrevista que Susana Giménez le hará a Wanda Nara: cuándo y dónde será el encuentro

Susana Giménez entrevistará a Wanda Nara

Wanda Nara ratificó su separación de Mauro Icardi, luego de recibir un correo electrónico en el que le detallaron como había sido el presunto encuentro entre la China Suárez y el jugador del PSG. Cansada de las mentiras, la mediática viajó hacia Milán (Italia) y se instaló en el departamento que vivían antes de que su esposo fuera transferido al club francés.

Yanina Latorre, panelista del ciclo Los ángeles de la mañana que conduce Ángel de Brito por El Trece, aseguró que la hermana de Zaira Nara está destrozada. “Estoy bien, sola, trabajando. Y no quiero saber nada más de nada”, le dijo esta mañana la mediática a Yanina. Mientras tanto, la modelo muestra en sus redes sociales que está trabajando en campañas fotográficas y cumpliendo con compromisos laborales.

Por otro lado, la empresaria se prepara para volver a París en breve ya que el 18 de noviembre llega Susana Giménez para grabar un especial durante tres o cuatro días. Por primera vez Wanda le contará a la conductora de Telefe detalles de la escandalosa separación con el padre de sus hijas, Isabella y Francesca.

Mauro Icardi y Wanda Nara, otra vez distanciados

En un primer momento habían pactado que daría una entrevista junto a su marido. Pero ahora, Wanda descartó por completo ese plan, ya que la situación cambió drásticamente desde que recibió ese mail. “Ni loca”, le respondió a Yanina cuando le consultó sobre la posibilidad de que Mauro también salga en cámara.

Por otra parte, trascendió que la modelo está evaluando una interesante propuesta que le hizo Telefe: conducir un programa junto a Marley, una de las figuras del canal. Todavía no hay nada definido pero a ella le gusta trabajar en la pantalla chica y ya se ha desempeñado como panelista en el ciclo Tiki Taka de la televisión italiana.

Además, Susana regresaría a la capital francesa para celebrar Año Nuevo con Wanda. Luego de varias entrevistas, ambas forjaron una excelente relación. Tanto es así que la mediática le dedicó a la diva un emotivo mensaje en sus Instagram Stories. “Hermosa sorpresa. Gracias amiga por tus palabras, consejos y amor hacia mi familia. Nos vemos pronto”, le expresó junto a la foto de un ramo de flores que recibió por parte de la conductora. Sin dudarlo, la animadora replicó la story en su perfil y le respondió: “¡Nos vemos pronto!”, como guiño al futuro encuentro.

El ida y vuelta de Susana y Wanda en Instagram

Cabe recordar que en 2017 Giménez entrevistó a Nara en Buenos Aires. En ese encuentro, ella había reconocido que Mauro tenía ciertas actitudes de “tramposo” antes de comenzar su romance. “Tiene mucha calle y me supo dar seguridad, me dio tranquilidad”, comenzó diciendo para tratar de diferenciar a Icardi de Maxi López, a quien había dejado por ser “muy infiel”. Pero, enseguida, admitió que él también tenía actitudes poco confiables.

“Siempre cuento que él llegó, yo lo conocía porque éramos amigos también, y tenía sus sietes teléfonos que eran conocidos en el Inter, en todos lados... Él llegaba con su pila de teléfonos”, aseguró la empresaria en relación a los años de soltero del jugador. Y, frente al asombro de la diva que no podía creer lo que estaba escuchando, agregó dando a entender que esto era para ordenar a las mujeres con las que se veía entonces: “No sé qué hacía, si las separaba por países...”

En ese momento, el deportista llevaba más de tres años casado con la mediática. Y, por lo que ella explicó, a esa altura ya había modificado su conducta. “De repente cambió de una manera impresionante...De hecho, el presidente (del club) a veces me lo dice: ‘Wanda, no es porque estemos acá hablando de Mauro, pero es un chico que no va a ningún lado. Jamás lo vimos afuera’...”, finalizó.

