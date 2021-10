Maju Lozano tuvo que operarse: cómo está su estado de salud

Maju Lozano llevó tranquilidad a sus seguidores tras explicar su ausencia en la radio y la televisión

La ausencia de Maju Lozano, tanto en Todas las tardes (su ciclo en El Nueve) como en El Club del Moro (La 100) durante algunos días, generó preocupación entre sus seguidores. Es por es que, para llevar tranquilidad, la conductora decidió dejar un mensaje en sus redes sociales.

“Hola, lindores. Acá apareciendo de a poquito. Tuve que realizarme una cirugía por un tema de salud. Es por eso que he tenido que tomarme unos días en la radio y en la tele”, explicó en sus stories junto a una foto en la que se la ve recostada en su cama y sonriente. Y agregó: “Ya en casita recuperándome de a poco. Gracias por tanto amor”.

La story de Maju en la que explica por qué se ausentó en sus trabajos

En tanto, el domingo también había utilizado su cuenta de Instagram con motivo del Día de la Madre. “¡Lo mejor de mi mundo todo! ¡Te amo más allá de toda razón! Mi Coco mi vida mi alegría y por sobre todo mi maestro. Te amo hijito”, escribió junto a tres emojis de corazones y dos postales en las que se la ve abrazando a Joaquín, de diez años.

Cabe recordar que en septiembre del año pasado, Maju se contagió de coronavirus. “Las sensaciones son horribles. Son dolores que uno no ha transitado nunca. Es una falta de energía absoluta, que lo único que necesitás es dormir. Es un cansancio espantoso por el que todo el tiempo estás tirado”, había dicho en ese momento. En este sentido, recién pudo volver a sus trabajos un mes después. “Me agito un poco. Obviamente estoy bien, me siento bien y todavía me falta el último tramo, no es que tengo el alta como para ir a chupar baranda, porque hay un tema de coagulación, que es como una de las secuelas más comunes o típicas de quienes tuvimos un COVID más complicado. Así que andaremos con anticoagulantes y algunas inyecciones. Tengo el alta pero con mucho cuidado. Estamos muy bien. Gracias al canal. Es lindo ver a todos los compas”, había señalado en su regreso a la televisión.

Incluso, en febrero de este año había declarado que aún tenía un extraño síntoma que le persistía de la enfermedad. “Tengo como... algunas cosas huelo y otras no. Por ejemplo, las flores, el café, no lo huelo, el alcohol y los perfumes tampoco, estoy casi en cero, es como un olfato selectivo”, había dicho en su programa.

En ese momento, intervino el médico Guillermo Capuya, quien había sido invitado para hablar sobre este tema. “Inclusive hay gente que tiene fantosmias, que huele olores que no existen. Es una alucinación olfativa; por ejemplo, se bañan y sienten que el agua que sale de la ducha está podrida”. Aliviada por el diagnóstico, Lozano expresó que tenía este trastorno casi desconocido hasta el momento. “¡Eso me pasa! ¡Tengo fantosmia! Espero que mi marido esté mirando porque me dijo que estaba loca, y cuando le dije que el agua tenía olor a yerba, en mi casa la gente se hace un lado, Joaquín se quería cambiar el nombre”, dijo entre risas. Y añadió: “No estoy loca, le quiero mandar un beso a mi psiquiatra también porque él estaba preocupadísimo, ¡no me suban la medicación, tengo fantosmia!”.





