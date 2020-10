A un mes de haberse contagiado de coronavirus, Maju Lozano volvió a la televisión: “Todavía me agito”

Maju Lozano volvió a la televisión tras recuperarse de coronavirus (Video: "Todas las Tardes" - El Trece)

Maju Lozano es una de las tantas figuras de la televisión argentina que tuvo coronavirus. La conductora se habría contagiado durante su trabajo en El club del Moro, el programa de radio La 100 conducido por Santiago del Moro. En la emisora no solo contrajeron el virus ellos dos, sino también Catherine Fulop, Guido Kaczka, Claudia Fontán y varios famosos más.

El 3 de septiembre pasado se confirmó que la entrerriana había contraído el virus y unos días después, a través de una videollamada con Todas las tardes, el programa que conduce por la pantalla de El Nueve, dio detalles de su estado de salud: “La sensación en la boca todo el tiempo es rara. Yo me llené de llagas. Y el olfato no es nítido, no es que hay algo cocinándose y lo olés enseguida, viene como al rato…” Y agregó: “Las sensaciones son horribles. Son dolores que uno no ha transitado nunca. Es una falta de energía absoluta, que lo único que necesitás es dormir. Es un cansancio espantoso por el que todo el tiempo estás tirado”.

Este lunes, más de un mes después de que se confirmara que se había contagiado, Maju volvió al piso de Todas las tardes para reincorporarse a su trabajo. Lo hizo con el humor y el profesionalismo que la caracterizan pero, a pesar de haber recibido el alta, todavía siente las secuelas de la enfermedad.

“¡Muy buenas tardes! Estoy bailando despacito como vieja en casamiento. Es todo lo que puedo darles…”, bromeó Maju mientras intentaba seguir el ritmo de la música que sonaba de fondo.

Un poco más en serio, contó: “La calle es muy rara. Hace un mes que no salía, solo para ir al médico. Me agito un poco. Obviamente estoy bien, me siento bien y todavía me falta el último tramo, no es que tengo el alta como para ir a chupar baranda, porque hay un tema de coagulación, que es como una de las secuelas más comunes o típicas de quienes tuvimos un COVID más complicado. Así que andaremos con anticoagulantes y algunas inyecciones. Tengo el alta pero con mucho cuidado. Estamos muy bien. Gracias al canal. Es lindo ver a todos los compas”.

Unos días después de enterarse de que tenía coronavirus, Maju Lozano dio detalles de su estado de salud (Video: "Todas las Tardes" - El Nueve)

Después de saludar a sus panelistas, Tatiana Schapiro, Carla Czudnowsky y Nequi Galotti, siguió hablando sobre su salud con mucho humor: “Gracias por el aguante. Si cada tanto ven que hago así (hizo un gesto como tomando aire profundamente) no se preocupen, no llamen al 911. Hace mucho que no hablo de corrido, porque ni terapia hago… Bueno, tampoco es que antes hablaba muy de corrido. Estoy bien y estoy acá porque el médico ya me dejó”.

Esta tarde también se confirmó que Hugo Arana dio positivo de COVID-19. El reconocido actor había sido internado en el Sanatorio Colegiales a fines de septiembre por un golpe que se dio en la cabeza en un accidente doméstico. Recientemente, en el marco de un chequeo que le realizó el equipo de profesionales del centro médico, se sometió a un hisopado de coronavirus que confirmó que se contagió el virus.

“Continúa internado en el sanatorio, en el quinto piso, en estado estable, mejorando. El hijo cuenta que no tuvo fiebre y que las tomografías dicen que en cuanto a lo pulmonar anduvo bien, sin problemas respiratorios”, contó Rodrigo Lussich en Intrusos.

