Qué dijo la mamá de Mauro Icardi sobre la escandalosa separación del jugador con Wanda Nara

Wanda Nara y Mauro Icardi están separados tras casi ocho años de relación, dos hijas y una gran familia ensamblada. La modelo fue la encargada de blanquear la ruptura a través de las redes sociales y fue el inicio de un escándalo que se convirtió en noticia no solo en los medios de Argentina, sino también a nivel mundial.

“¡Otra familia más que te cargaste por zorra!”, escribió la hermana de Zaira Nara en Instagram sin especificar quién era la destinataria de su mensaje. Luego dejó de seguir en su cuenta al jugador de París Saint-Germain y padre de sus hijas menores, Francesca e Isabella, así como a la China Suárez, la actriz que fue señalada como la tercera en discordia.

En medio de este contexto, Analía, la mamá de Mauro, aseguró que estaba muy triste con el escándalo que involucra al jugador. En diálogo con la periodista de Intrusos, Karina Iavícoli, le dijo que no tenía una relación fluida con su hijo y aclaró que Wanda no tenía nada que ver con esta situación: “Esto no es así, son dos personas por separado, si él no me llama es porque no quiere, ya es grande y toma sus propias decisiones”. Respecto a su separación, manifestó: “Quiero cuidarlo y no quiero hablar”.

Todo el lío comenzó cuando Wanda encontró mensajes privados entre Mauro y la China. Según explicó Yanina Latorre en Los ángeles de la mañana el futbolista y la actriz intentaron tomar recaudos para no ser descubiertos y se comunicaban a través de Telegram, una de las plataformas de mensajerías más seguras. Por esa vía, además de chatear, también mantenían conversaciones telefónicas.

En uno de los chats que encontró la mediática, la actriz le expresó al jugador del PSG sus ganas de tener un encuentro a escondidas. “Algún día tenemos que salir de joda vos y yo. En alguna parte del mundo donde no te conozcan, jajaja”, escribió la China en uno de los mensajes que descubrió Wanda. “¿Para qué? Ya me aburrió la joda”, le respondió Icardi a dicha conversación.

Por otro lado, la esposa de Diego Latorre contó que todo comenzó el sábado cuando Icardi le planteó a Nara que estaba “rara” y le pidió su teléfono e inspeccionó sus conversaciones y hasta los mensajes privados de las redes sociales. Entonces, la modelo hizo lo propio y cuando tomó el celular de su marido y descubrió el intercambio con la China Suárez, a quien tenía agendada como CS, por sus iniciales.

De inmediato, le pidió explicaciones, el futbolista le pidió perdón y le aseguró que habían sido “solo” intercambio de mensajes, que jamás se habían visto y tampoco habían tenido relaciones sexuales. “Solo fue un coqueteo”, habrían sido las palabras del jurado, según contó Yanina Latorre.

Cabe recordar que los padres de Francesca e Isabella blanquearon su relación meses después de que le empresaria confirmara su separación de Maxi López, padre de sus hijos Valentino, Constantino y Benedicto. Y, a pesar de los prejuicios que debieron superar por la amistad que unía antes a Icardi con el ex de Nara, la pareja se consolidó. Ambos se casaron por civil el 27 de mayo de 2014 y, el 7 de junio de ese mismo año, celebraron su unión con una mega fiesta en el Palacio Sans Souci, en San Fernando. Pero, desde entonces, tuvieron que atravesar varias tormentas.





