La contundente reflexión de Gisela Dulko tras su separación de Fernando Gago: “Ni perfecta ni la peor de todas”

Gisela Dulko se separó de Fernando Gago en medio de un escándalo por infidelidad

Fue Cinthia Fernández, a fines de septiembre, quien sorprendió al contar la separación entre Fernando Gago y Gisela Dulko. Sin embargo, lo que desconcertó aún más fueron los escandalosos motivos: “Él le fue infiel con su mejor amiga, con alguien del grupo de mamis del colegio”, reveló la panelista de Los Ángeles de la Mañana, y luego agregó que la ex tenista cambió de colegio a sus hijos Mateo, Antonella y Daniele. Incluso, también había confirmado que el ex Boca y su amante habían oficializado su relación, al punto que ya estarían conviviendo.

Por otra parte, la ex esposa de Matías Defederico había revelado que ella también lo habría engañado. “Me llegó la información de alguien cercano a Verónica (Laffitte), la amante de Gago, de que Gisela en un momento en el que el matrimonio estaba mal le habría sido infiel a él con un chico llamado Agustín”, sostuvo.

Lo cierto es que a casi un mes de esta polémica, y con motivo del Día de la Madre, la ex tenista publicó en su Instagram una contundente reflexión. “Ni perfecta. Ni la peor de todas. Soy la que puedo, la que me sale”, comenzó escribiendo junto a una postal en la que se la ve abrazada a Mateo, Daniele y Antonella, los tres hijos que tuvo con el ex futbolista.

La reflexión de Gisela Dulko por el Día de la Madre

Y continuó, enumerando sus cualidades como mamá: “La que ama incondicionalmente. La que pierde la paciencia. La que no quiere verlos crecer tan rápido. La que siente culpa. La que está dispuesta a aprender de ellos. La que escucha. La que exige. La que necesita de la soledad. La que se cansa de la demanda. La que se cuestiona. La que se revisa. La que pide perdón. La que quisiera disfrutarlos más. La que a veces desearía volver el tiempo atrás para hacer algunas cosas de otro modo. La que intenta acompañar. La que intenta reparar. La que elige estar presente. La que pretende evolucionar”. Por último, concluyó: “Soy la mamá que puedo ser. Pero lejos de conformarme con eso, intento ser mejor mamá cada día ¡Feliz día para todas!”.

En esa línea, la semana pasada Dulko también se había manifestado en sus redes sociales al compartir una foto de hace 25 años, tomada en Luján. “Gané el torneo nacional y había pasado menos de un mes desde el fallecimiento de mi papá. Esa foto dice que en la vida todo pasa, y qué más allá de las dificultades, nunca hay que dejar de sonreír”, escribió junto a la imagen en la que se la ve sonriente por el éxito deportivo, pero con un dejo de tristeza por la reciente muerte de su padre. Además, la ex tenista completó este subió a sus historias una serie de fotografías de sus comienzos en el deporte blanco.

La publicación cosechó comentarios a modo de apoyo y solidaridad en este tiempo que le toca vivir. Entre ellos, se destacaron el de su íntima amiga Isabel Macedo. “Te quiero con mi alma”, escribió la ex Floricienta, y fue correspondida con un corazón. La relación entre la ex tenista y la actriz comenzó cuando la primera ya estaba en pareja con Gago y la segunda había comenzado una relación con Federico El Pocho Insúa.

Además, tras la mediática ruptura, la ahora ex pareja empezó a dar señales de que las cosas no están nada bien entre ellos. Si bien ninguno de los dos se refirió al tema públicamente, el ex futbolista la dejó de seguir en Instagram y, como si fuera poco, ambos borraron de sus redes sociales todas las fotos en las que se los veía juntos. Sin embargo, hasta el momento ella optó por no dejarlo de seguir.

