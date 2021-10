El profundo mensaje de Gisela Dulko tras su escandalosa separación de Fernando Gago que recibió el apoyo de Isabel Macedo

Fernando Gago y Gisela Dulko, separados en medio de un escándalo

A fines de septiembre, Cinthia Fernández sorprendió al contar la escandalosa separación de Fernando Gago y Gisela Dulko. “Él le fue infiel con su mejor amiga, con alguien del grupo de mamis del colegio”, reveló la panelista de Los Ángeles de la Mañana, y luego agregó que la ex tenista cambió de colegio a sus hijos Mateo, Antonella y Daniele. “Todo esto transcurre entre el barrio Los Castores (Nordelta) y el colegio Northfield. Sus hijos iban ahí y ahora ella los cambió a un colegio de San Isidro”.

Enseguida, trascendió el nombre de Verónica Laffite, que fuera amiga de la pareja y sería el amante del ex futbolista, con quien oficializó su relación, al punto que estarían viviendo juntos. También dijo que la mujer ya estaba separada desde hacía un tiempo de su marido, ya que en el barrio y en el colegio sonaban fuerte los rumores que aseguraban que ella lo había engañado, no solo con el deportista, sino con otros padres de la escuela.

Gisela Dulko e Isabel Macedo, amigas íntimas

Lo cierto es que dos semanas después de esta polémica ruptura, ni Gago ni Dulko hicieron declaraciones públicas. En cambio, eligieron manifestarse en sus redes sociales, con mensajes enigmáticos o acciones que dan cuenta de que las cosas no están nada bien entre ellos. Por caso, el ex futbolista la dejó de seguir en Instagram y, como si fuera poco, ambos borraron de sus redes sociales todas las fotos en las que se los veía juntos. Sin embargo, hasta el momento ella optó por no dejarlo de seguir, marcando una diferencia entre ambos.

Días después de que la separación tomara estado público y se vuelva escándalo, Gisela reactivó su cuenta de Instagram después de seis meses. “Tanto tiempo”, escribió como pie a una imagen que dejaba entrever una rutina de entrenamiento, pero que también podía leerse como un saludo en su reaparición. Días después, compartió otra imagen sonriente, y con el texto: “lindo día por acá”. Y completó su reaparición en la red social con una imagen de su infancia. Y como en los posteos anteriores, el mensaje, más extenso y más explícito en este caso, parece hablar también de su separación.

El sentido posteo de Gisela Dulko

La ex tenista compartió una foto de hace 25 años, tomada en Luján. “Gané el torneo nacional y había pasado menos de un mes desde el fallecimiento de mi papá. Esa foto dice que en la vida todo pasa, y qué más allá de las dificultades, nunca hay que dejar de sonreír”, escribió Dulko junto a la imagen en la que se la ve sonriente por el éxito deportivo, pero con un dejo de tristeza por la reciente muerte de su padre. Además, la ex tenista completó este subió a sus historias una serie de fotografías de sus comienzos en el deporte blanco.

La publicación cosechó comentarios a modo de apoyo y solidaridad en este tiempo que le toca vivir. Entre ellos, se destacaron el de su íntima amiga Isabel Macedo. “Te quiero con mi alma”, escribió la ex Floricienta, y fue correspondida con un corazón. La relación entre la ex tenista y la actriz comenzó cuando la primera ya estaba en pareja con Gago y la segunda había comenzado una relación con Federico El Pocho Insúa.

Gisela compartió fotos de sus inicios en el tenis (Instagram)

Ambos futbolistas eran compañeros de plantel en Vélez Sarsfield y sus respectivas parejas iban a los partidos juntas. Además, compartían otras actividades que fueron afianzando su amistad. Luego, Macedo se separó del ahora ex futbolista, pero la amistad entre ellas permaneció al punto tal de que la artista eligió a la deportista como madrina de Isabelita, su hija con Juan Manuel Urtubey.

Dulko y Gago se pusieron de novios en el 2009 y dos años después se casaron con una espectacular fiesta a la que asistieron más de 400 personas. Tras contraer matrimonio ella dejó su carrera como tenista y lanzó una marca de ropa para chicos. Las repercusiones de su separación llegaron hasta la prensa inglesa. Es que ella fue una talentosa tenista -llegó a ser número 1 del mundo en dobles, y alcanzó el puesto 26 en individuales en el ranking mundial- y él brilló en el fútbol europeo, además de ganar copas internacionales defendiendo la camiseta de Boca Juniors.

