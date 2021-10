Fuerte reacción de Fernando Gago y Gisela Dulko tras la escandalosa separación

Fernando Gago y Gisela Dulko se separaron en medio de un escándalo con acusaciones de infidelidad (@giseladulko)

A fines de septiembre, Cinthia Fernández sorprendió al contar la escandalosa separación de Fernando Gago y Gisela Dulko. “Él le fue infiel con su mejor amiga, con alguien del grupo de mamis del colegio”, reveló la panelista de Los Ángeles de la Mañana, y luego agregó que la ex tenista cambió de colegio a sus hijos Mateo, Antonella y Daniele. “Todo esto transcurre entre el barrio Los Castores (Nordelta) y el colegio Northfield. Sus hijos iban ahí y ahora ella los cambió a un colegio de San Isidro”.

También indicó que la supuesta tercera en discordia se llama Verónica Laffitte y tiene una escuela de danza en Nordelta, zona en la que vive el matrimonio. “Los habría encontrado en su propia casa, en su propia cama. Abrió la puertita y estaba Fernando Gago con esta chica”, relató Cinthia

Lo cierto es que dos semanas después de esta polémica ruptura, la ahora ex pareja empezó a dar señales de que las cosas no están nada bien entre ellos. Si bien ninguno de los dos se refirió al tema públicamente, el ex futbolista la dejó de seguir en Instagram y, como si fuera poco, ambos borraron de sus redes sociales todas las fotos en las que se los veía juntos. Sin embargo, hasta el momento ella optó por no dejarlo de seguir.

Fernando Gago ya no sigue a Gisela Dulko en Instagram

Fernando Gago y GIsela Dulko eliminaron todas las fotos en las que estaban juntos en Instagram

Días atrás, la ex esposa de Matías Defederico también había revelado que ella le habría sido infiel. “Me llegó la información de alguien cercano a Verónica (Laffitte), la amante de Gago, de que Gisela en un momento en el que el matrimonio estaba mal le habría sido infiel a él con un chico llamado Agustín”, sostuvo la panelista en el ciclo de Ángel de Brito. De acuerdo a la información de Cinthia, y se trataría de una persona que Dulko habría conocido en el barrio donde vivía hasta hace poco con el ex futbolista de Boca.

Por otra parte, confirmó que Gago y su amante habían oficializado su relación, al punto que Laffitte se había mudado a la casa de quien fuera hasta hace unos días director técnico de Aldosivi, de Mar del Plata. También dijo que la mujer ya estaba separada desde hacía un tiempo de su marido, ya que en el barrio y en el colegio sonaban fuerte los rumores que aseguraban que ella lo había engañado, no solo con el deportista, sino con otros padres de la escuela.

En medio del escándalo, la ex tenista reapareció en sus redes sociales. “¡Lo hiciste!”, escribió en inglés sobre la imagen en una historia de su cuenta de Instagram, en la que se la ve muy tranquila en el gimnasio. Sobre ese mensaje, sobraron las especulaciones: muchos creyeron que solo era una palabra de aliento por el deber cumplido en la actividad física; otros, que se trataba de una acusación directa contra Gago.

Quien también se había metido en este escándalo es Ximena Capristo, que hizo algunas revelaciones sobre Gago. “La quiero felicitar a Cinthia que dijo cosas muy ciertas con respecto a lo de Gago y todo eso. Digo hasta ahí y no digo más nada...”, indicó la ex Gran Hermano que dejó entrever que ella estaba al tanto de las supuestas infidelidades y los distintos rumores que salieron a la luz. De inmediato, la entrevistada reveló que entrena en un gimnasio de la zona. “Somos un grupo muy grande de chicas que sabemos un montón de cosas. Nos conocemos mucho. Y lo que contó Cinthia hizo una bomba en el gimnasio”, aseguró.





SEGUIR LEYENDO: