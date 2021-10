Playa, tragos y turismo: las fotos de la luna de miel de Barbie Vélez y Lucas Rodríguez

La luna de miel de Barbie Vélez y Lucas Rodríguez (Fotos: @barbiepucheta)

“Fue todo tan hermoso que no tengo palabras para explicarlo. Fueron todos tan increíbles que solo tengo palabras de agradecimiento”, escribió Barbie Vélez en sus redes sociales luego de su casamiento con Lucas Rodríguez. La pareja celebró su boda el 18 de septiembre con una ceremonia a aire libre con sus familiares íntimos y amigos más cercanos. Es que debieron adaptar el festejo a la pandemia del coronavirus y cumplir con los protocolos establecidos. Así fue y pudieron tener su noche soñada.

La pareja eligió México para disfrutar de las paradísicas playas y pasar allí la luna de miel. No pudieron viajar de inmediato luego del casamiento porque la actriz debió cumplir con compromisos laborales: se fue a Uruguay a rodar una película. Y recién cuando terminó, hicieron las valijas y subieron al avión para descansar después de unos meses cargados de emoción en los que se prepararon para lo que fue la gran noche.

Antes de llegar a destino, la actriz había advertido a sus tres millones de seguidores que compartiría en su cuenta de Instagram fotos, videos, consejos y demás para todos aquellos que quisieran vivir a la distancia su luna de miel. Además, para que tomaran nota si algún día viajan al mismo destino.

La romántica foto que Barbie Vélez se sacó tomada de la mano de Lucas Rodríguez

Un paisaje soñado: la pileta del hotel en el que se hospedan Barbie Vélez y Lucas Rodríguez durante su luna de miel

Según mostró la actriz, también hubo tiempo para tomar tragos y disfrutar de la noche mexicana

“¡Estoy muy contenta! ¡Feliz!”, contó en uno de los videos que publicó en sus redes sociales. Allí contó que en México son dos horas menos que en la Argentina y mostró que aquella mañana había amanecido lloviendo. Estaban terminando de desayunar y esperando que se despejara el día para comenzar a recorrer.

“Estamos disfrutando al mil por ciento, aunque llueva o granice”, destacó Barbie y luego agradeció a sus seguidores por las recomendaciones que le hicieron sobre los lugares para ir a visitar los días que no se quedarán en la playa. “Queremos recorrer todo, estamos en modo turista, mal. No queremos estar tirados”.

Otra de las instalaciones del hotel en donde pasan su luna de miel Barbie Vélez y Lucas Rodríguez

Pese a la lluvia, Barbie Vélez y Lucas Rodríguez se quedaron disfrutando al aire libre

Barbie Vélez y Lucas Rodríguez aprovecharon el bar del hotel para tomar algunos tragos

“Este lugar. Por favor...”, aseguró la actriz sobre una de las imágenes que compartió en sus redes sociales. Barbie Vélez y Lucas Rodríguez son hermanastros, pero no se criaron juntos. Es que si bien sus padres -Nazarena Vélez y Fabián Rodríguez- estuvieron casados, no fueron una familia ensamblada: los hijos del empresario convivían con su madre, mientras que los de la actriz vivían bajo el mismo techo que la pareja. Incluso Thiago, el hijo en común y hermano de Barbie y Lucas.

Por caso, tampoco compartían demasiados momentos juntos. “No fuimos de esas familias ensambladas. Las dos familias estaban muy divididas, nunca lo sentí de mi familia ni a él ni a su hermana. Obviamente lo conocía pero no teníamos otra relación más que saludarlo en los cumpleaños de Thiago, y tampoco nos hablábamos tanto. Fue como conocer a alguien nuevo”, explicó la actriz en una entrevista.

Su historia de amor comenzó cuando tras la muerte de Fabián: Barbie y Camila (la otra hija de Rodríguez) se hicieron más cercanas y empezaron a compartir salidas a las que, de a poco, se sumó Lucas. Les tomó bastante tiempo una vez que comenzaron a salir, contarle a todos que estaban en pareja, sobre todo porque querían cuidar al hermano que tienen en común, Thiago, hoy de once años.

Barbie Vélez y Lucas Rodríguez también aprovecharon la luna de miel para ir al reconocido boliche Coco Bongo

“Fue por prudencia. No le decía a nadie, ni siquiera a mis amigas, más que nada por Thiago. Obviamente era un tema delicado y no podía generarle falsas esperanzas porque es chiquito. Tampoco estaba bueno decirlo si no le veíamos un futuro. Pero cuando le empezamos a ver un futuro ya estábamos dispuestos a blanquearlo. Fue después de unos meses en los que nos conocimos y dijimos ‘vale la pena’”, contó la actriz. ¿Cuál fue la reacción de su hermano? “Qué felicidad que estén juntos”, celebró el hijo de Nazarena Vélez y Fabián Rodríguez.

Tres años después, con un perfil muy bajo, ambos lograron superar los prejuicios y mostrar que su historia iba en serio. En el verano en unas vacaciones familiares en Punta Cana él le propuso casamiento y ella no dudó en decir “sí, quiero”. Y hoy disfrutan de su romántica y merecida luna de miel.

Otra de las románticas postales que Barbie Vélez se tomó durante su luna de miel con Lucas Rodríguez (Fotos: @barbiepucheta)

SEGUIR LEYENDO: