La escandalosa separación de Gisela Dulko y Fernando Gago llegó a la prensa inglesa

Fernando Gago y Gisela Dulko

Acostumbrados a que se hable de ellos por sus premios obtenidos como deportistas, Gisela Dulko y Fernando Gago fueron noticia en las últimas horas en los medios ingleses. Sin embargo, la prensa local se hizo eco de las escandalosas versiones sobre su separación que surgieron desde la Argentina. Es que ella fue una talentosa tenista -llegó a ser número 1 del mundo en dobles, y alcanzó el puesto 26 en individuales en el ranking mundial- y él brilló en el fútbol europeo, además de ganar copas internacionales defendiendo la camiseta de Boca Juniors.

Sin embargo, por estos días, la pareja que mantenía un bajo perfil, es protagonista de un escándalo que involucra a terceros, ya que -según la información que brindó Cinthia Fernández en Los ángeles de la mañana- Dulko habría descubierto una infidelidad de Gago con una de sus mejores amigas que también es madre del colegio al que van sus hijos (Mateo, Antonella y Daniele). Motivo por el cual la ex tenista decidió cambiarlos de institución: asistían a una en Nordelta -en donde ellos vivían- y ahora van a una de San Insidro, barrio al que además, ella se habría mudado luego de abandonar la casa matrimonial.

Así las cosas, la prensa inglesa recopiló la información que llegó desde los medios argentinos y la reprodujo. “DOUBLE FAULT. Ex-Real Madrid ace Fernando Gago ‘splits from tennis star wife after being caught cheating with her best friend’”, tituló el diario The Sun que aprovechó la oportunidad para jugar con la expresión “doble falta” haciendo referencia al rol de Gago como futbolista. También lo mencionan como ex jugador del Real Madrid y destacan que la “estrella del tenis” -por Dulko- lo descubrió “haciendo trampa con su mejor amiga”.

Captura del sitio The Sun sobre la separación de Fernando Gago y Gisela Dulko

Por su parte, acompañaron la nota con tres fotos: una romántica de la pareja, otra de Dulko sola y en el centro una captura de Gago en el presente, como director técnico. En la publicación, en tanto, mencionan a la supuesta tercera en discordia. Según la información de Cinthia Fernández, se llama Verónica y tiene una escuela de danza en Nordelta.

El también sitio inglés The Mirror tituló la noticia de una manera bastante similar a la del otro medio: “Former Real Madrid footballer ‘caught cheating’ on tennis star wife ‘with best friend’”. De la misma forma, resalta que Gago fue jugador del club español y que fue “atrapado engañando a su esposa con su mejor amiga”. Y señala a Dulko como una estrella del tenis.

Ambos medios, citan a Cinthia Fernández como la periodista argentina (“argentinian journalist”) que brindó la información y reproducen los detalles que ella dio en el ciclo que conduce Ángel de Brito por la pantalla de El Trece.

Así tituló el sitio The Mirror el escándalo entre Fernando Gago y Gisela Dulko

La bailarina, además, agregó que la ex tenista ya comenzó a hablar con su abogado para iniciar los trámites de divorcio. “Ella está destruida, la está pasando muy mal”, aseguró.

“También confirmé de manera legal que ella abrió la puerta y los encontró en su cama haciendo el amor. Lo peor de todo es que eran muy amigas entre ellas y las familias, si bien hace dos años que se conocieron iban juntos para todos lados: Gisela, Gago, esta mujer Verónica y Martín, el marido de ella que hasta este momento no había aparecido en escena. Es abogado, me hablaron maravillas de él, que también está destruido”, agregó la panelista.

VER TAMBIÉN La historia de amor entre Fernando Gago y Gisela Dulko

Foto de Fernando Gago y Gisela Dulko el día de su casamiento (@giseladulko)

Después de dos años de novios, se casaron en julio de 2011 en el Registro Civil de Palermo y luego celebraron su unión con una fiesta para 400 personas en el exclusivo salón Tattersal. Al año siguiente, la deportista abandonó su carrera como tenista y nacieron sus tres hijos: Mateo, Antonella y Daniele. También lanzó una marca de indumentaria infantil y en sus redes sociales suele compartir fotos de las nuevas colecciones y de su vida personal.

En noviembre de 2020, Gago anunció su retiro del fútbol y en el momento que se despidió, Dulko le dedicó un emotivo posteo en sus redes sociales: “Desde el primer día que te vi me enamoré de vos... y también te admiré como deportista y profesional, siempre responsable y haciendo todo a tu alcance por ser mejor jugador cada día. El fútbol era algo totalmente desconocido para mí hasta que te vi jugar, me enseñaste a entender el deporte y me convertí en una fanática más”.

Fernando Gago y Gisela Dulko se casaron en 2011 después de dos años de novios (@giseladulko)

“Gracias por haberlo dado todo, amor. Gracias por haber sido un ejemplo para nuestros hijos. Por enseñarnos a muchos que todo se puede superar, inclusive se puede volver a jugar al fútbol después de una rotura parcial del tendón de Aquiles izquierdo, una rotura total del tendón de Aquiles izquierdo, una rotura del ligamento cruzado... menisco y rotura parcial del ligamento interno en la rodilla derecha, una rotura total del tendón de Aquiles derecho y una rotura del ligamento cruzado derecho”, le escribió al padre de sus hijos.

“Yo vi todas las cosas que hiciste para volver y sinceramente sos indestructible y tenés una fortaleza difícil de explicar, te he visto llorar y gritar de dolor, te he visto completamente roto, y he visto cómo te fuiste reconstruyendo paso a paso, mes a mes, lesión tras lesión, con esa fuerza de voluntad... ese carácter y principalmente el amor que sentís por la pelota. El fútbol te va a extrañar. Todos vamos a extrañar verte dentro de una cancha. Te felicito por que desde muy chiquito soñaste con ser jugador de fútbol y no solo lograste eso, lograste el cariño y la admiración de muchas personas a lo largo de los años y eso no tiene precio. Te amo mucho”, finalizó Dulko.

Sin embargo, hoy esta carta ya no existe porque ella se encargó de borrarla, quizás furiosa por la separación.

SEGUIR LEYENDO: