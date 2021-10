Crecen los rumores de separación entre Gianinna Maradona y Daniel Osvaldo: la publicación que encendió las alarmas

Gianinna Maradona y Daniel Osvaldo se habrían separado

Se conocen desde hace años y compartieron una sólida amistad, pero en febrero de este 2021 Gianinna Maradona y Daniel Osvaldo se reconfiguraron como pareja y venían viviendo un intenso romance. Hasta ahora. Es que en las redes sociales comenzaron a brotar los rumores de la separación y hay distintos indicios al respecto.

“Bueno, creo que tengo una separación o una crisis”, anunció Juariu en la primera de una serie de Instagram Stories. La panelista de Bendita (El Nueve) famosa por ser una hábil stalkeadora expuso distintos elementos que podrían indicar el final de la relación entre la hija del 10 y el ex futbolista.

“Gianinna empezó a subir historias con frases”, anunció en una publicación siguiente. Y argumentó con una captura de las Instagram Stories de Maradona. “Estoy aprendiendo a poner límites y me sale para el orto”, escribió Gianinna y Juariu le sobreimprimió su conclusión: “Y ya sabemos que esto viene de la mano de secta o separación”, especuló la tucumana.

La publicación de Gianinna Maradona que le llamó la atención a Juariu, stalkeadora profesional quien dedujo que la hija del 10 estaría separada de Daniel Osvaldo

Luego, la instagrammer expuso otra cuestión que apunta en la misma línea. “Lo curioso es que los amigos de él, dejaron de seguirla. Y los amigos de ella dejaron de seguirlo”, dijo y a continuación adjuntó distintas pruebas sobre su punto. “Otro dato a tener en cuenta es que Dani la seguía a Claudia”, dijo Juariu y mostró cómo Osvaldo ya no sigue ni likea más las fotos que publica Villafañe en su cuenta de Instagram. Algo que le llamó la atención a la tucumana pues Osvaldo “es un likeador serial”.

En el pasado verano, comenzaron las primeras sospechas de que entre ellos había “algo” y según pudo saber Teleshow, los vecinos de Banfield del ex jugador del Taladro, contaron que el auto de la hija del Diez solía estacionar en la cuadra. También, que más de una vez se la había visto entrar y salir de la casa que Osvaldo compartía con su ex mujer, Jimena Barón.

Con el paso de las semanas, el cantante y la joven dejaron de ocultar su relación amorosa y fueron compartiendo distintas postales amorosas en sus redes sociales. A fines de agosto, la pareja había cumplido seis meses de relación, algo que también celebraron en sus respectivas cuentas de Instagram.

Gianinna Maradona y Daniel Osvaldo

“TE AMO 22+1″, escribió Gianinna, con textuales mayúsculas, en el epígrafe de un álbum de cinco fotos en donde la pareja se ve abrazada, dándose cariño, tomados de las manos y también disfrutando de un pasaje de ensueño en la Patagonia argentina.

Unas horas más tarde, el ex futbolista le correspondió el saludo a su ¿ex? novia con otras seis fotos nunca vistas de la pareja: en casi todas, sonrientes y abrazados, pero también con él besándola a ella. “Felices 6 meses Dinorah…TE AMO”, expresó Daniel apelando al segundo nombre de la hija de Diego Maradona y Claudia Villafañe. El mensaje lo remató con seis corazones violetas, uno por cada mes que lleva la pareja.

Pero así como se demostraron cariño a través de las redes, también expusieron algunas de las crisis por las que atravesaron. Específicamente una crisis ocasionada por los celos. Gianinna lo mencionó en su cuenta de Twitter en un ida y vuelta con otra usuaria. “Estoy con unos quilombos de celos que ya me colmaron la paciencia”, le escribió la hija del Diez a una persona que había señalado que la había visto en un bar, lo que generó que el malestar del ex jugador de fútbol. “¿Cuándo me viste y en qué laburas?”, le preguntó la diseñadora a la chica que no respondió de manera pública, decidió ponerle privacidad a su cuenta y cambió su biografía: “Leave Gianinna alone” (“Dejen a Gianinna en Paz”, en español).

