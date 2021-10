Wanda Nara presentó a su empleada doméstica y le dedicó un sentido mensaje en las redes sociales

Wanda Nara y Roxana, la empleada doméstica que colabora en la cocina de la casa de los Icardi Nara en París (Foto: Instagram)

En las últimas horas, Wanda Nara reveló su mayor secreto en la cocina. Y lo hizo de un modo muy particular, luego de mostrar una imponente fuente de lasaña recién salida del horno de su lujosa cocina de París.

“Miren la lasaña que acabo de cocinar...” comenzó a contar Wanda a través de un video publicado en sus Instagram Stories y ufanándose del apetitoso contenido que se veía en la fuente, lista para ser llevada a la mesa familiar. Pero un segundo después, Nara se vio interrumpida por un ataque de risa propio.

El plano fue hacia otro rincón de la cocina, en el que se veía a una mujer corriendo, queriendo evitar ser captada por la cámara del teléfono de Wanda. Ahí, la mujer y manager del futbolista Mauro Icardi, dijo: “¡No!... ¡fue Ro!”. De Roxana se trataba, entonces: era ella quien quiso no aparecer en la grabación y es ella la encargada de cocinar a los Icardi - Nara, afincados en la capital francesa.

Roxana acompaña diariamente a la familia y su rol principal es el de cocinarle a Wanda, Mauro, las hijas de la pareja (Isabella y Francesca) y los hijos que Nara concibió con Maxi López (Benedicto, Constantino y Valentino)

Así, y de este modo particular, se dio la presentación oficial de Roxana para los millones de seguidores que Wanda tiene en la red social. En la publicación siguiente, Nara compartió una cariñosa selfie con la mujer y reveló que es ella es la encargada de cocinarle a todos. “ Jajaja, mentira... Fue ella, que trabaja en casa y nos cocina todos los días riquísimo, además somos grandes amigas... Argentinas en París ”, escribió Wanda como pie de la foto en la que se la ve abrazada a Ro.

La cariñosa foto de Wanda Nara y Roxana, su empleada doméstica (Foto: Instagram)

Así, Wanda reveló cómo se lleva adelante una tarea doméstica y habitual en su hogar. El año pasado y también a través de unas Instagram Stories, había contado que no tiene niñeras y que es ella misma quien se encarga de la crianza de sus hijos. “Tenemos empleados por seguridad y para manejar la casa”, comenzó, y luego aclaró la parte que tiene que ver con sus herederos y el motivo por el cual no tiene niñera: “De mis hijos me ocupo y me ocupé siempre yo. Nunca tuvieron niñera, ni ahora tampoco. Lo que no puedo hacer, no lo hago. Hace muchos años que, por ejemplo, no voy al cine. Ya ni me acuerdo de cómo era eso”, agregó.

Wanda Nara contó el motivo por el cual no tiene niñera (Foto: Instagram)

Hace poco más de un mes Zaira Nara arribó en París, acompañada de su esposo y sus dos hijos, y desde ese momento compartió muchas salidas junto a su hermana Wanda y sus cinco sobrinos. “Por fin con mi otra mitad”, había dicho la modelo cuando llegó a la capital francesa y pudo concretar el ansiado reencuentro. Con el correr de los días mostraron algunas de sus actividades en las calles parisinas, y recientemente hicieron un fugaz viaje “de solteras” a Italia, para asistir al Milan Fashion Week. Sin embargo, las críticas no tardaron en llegar y hubo quienes las tildaron de “malas madres” por irse a otro país sin sus hijos: ambas decidieron responder con un contundente descargo a través de sus redes sociales.

Las hermanas se tomaron un avión privado rumbo a la glamorosa ciudad italiana y se dieron el gusto de recorrer varios locales de ropa, carteras y zapatos de las grandes marcas. Además disfrutaron de su tiempo a solas con almuerzos, rutinas de ejercicios y reuniones de trabajo. Aunque en las fotos irradiaban felicidad y pasión por la moda, los cuestionamientos empezaron a llegar a los mensajes privados de sus historias de Instagram. Cansada de leer las opiniones de algunos usuarios, la esposa de Mauro Icardi decidió alzar la voz con un texto en sus stories: “Increíble; nunca escuché a nadie que diga que el padre se fue y dejó a los nenes con la mamá, pero la mamá se va, se quedan con el papá y es tremendo”, escribió la mediática.

