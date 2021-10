La escapada familiar de Mica Viciconte y Fabián Cubero con sus hijas en San Pedro

Mica Viciconte, Fabián Cubero y sus tres hijas disfrutaron un fin de semana en San Pedro

Mica Viciconte y Fabián Cubero realizaron una escapada familiar a San Pedro, acompañados por Allegra, Sienna e Indiana, las tres hijas que el ex jugador tiene con Nicole Neumann. De esta manera, la familia ensamblada se alojó en un exclusivo hotel de la ciudad ubicada a 164 kilómetros de Buenos Aires y disfrutaron de diversas actividades al aire libre.

“Un finde diferente”, escribió Poroto en su cuenta oficial de Instagram y compartió con sus miles de seguidores algunas postales de estas minivacaciones con su pareja y sus tres hijas. En las imágenes se puede ver que se divirtieron en la pileta, compartieron almuerzos y cenas, además de relajarse en un spa.

La familia ensamblada disfrutó de comidas familiares durante la escapada

Recientemente, Allegra, de 10 años, tomó su primera comunión en una ceremonia religiosa en la que participaron Nicole y Fabián con sus respectivas parejas, Juan Manuel Urcera y Mica Viciconte. Al parecer, la modelo y su ex están teniendo una buena relación por el bien de sus hijas, luego de haber tenido muchas idas y vueltas. En sus respectivas redes sociales se mostraron con un semblante diferente.

Cabe recordar que desde principios de septiembre la jurado del programa 8 escalones empezó a compartir imágenes junto a sus hijas, ya que ahora ambos padres pueden mostrar los rostros de las niñas en sus cuentas de Instagram. Antes ninguno de los dos podía exponer fotografías familiares, pero recientemente se pusieron de acuerdo ante la Justicia para publicar algunos de los momentos que comparten con ellas.

Mica, Fabián y las tres hijas: Allegra, Sienna e Indiana

Neumann se mostró feliz por la presencia de su pareja en el evento familiar, y también sorprendió al compartir varias fotos de su ex junto a su hija en Instagram. Cubero mantuvo un perfil más bajo y optó por resumir la experiencia con un posteo en su perfil de Instagram: “Felicitaciones Allegra en este día tan especial de tu comunión”, junto a una imagen donde se ve a la ex participante de Combate junto a las tres niñas.

En una entrevista con el programa Intrusos, Nicole celebró la posibilidad de publicar imágenes luego de que se levantar la prohibición de publicar fotos de las chicas. “Es tan lindo, una siempre quiere mostrar a sus hijas. Ellas son mi orgullo, mi mundo. Estoy feliz de poder compartir estos días tan lindos, y que estén ellas en mis fotos fue re lindo”, explicó al ciclo de América conducido por los periodistas Adrián Pallares y Rodrigo Lussich.

El fin de semana, aprovecharon para relajarse en el spa del hotel

“No me sorprendió este arreglo judicial, en algún momento tenía que pasar, como todo. Hace un año y medio que estoy atrás de esto”, aseguró la modelo. Por otra parte, ella reconoció que su vínculo con Poroto Cubero “va mejorando”, y auguró que espera “que siga por ese buen camino”. En este sentido, contó que está en su mejor momento sentimental desde que encontró el amor junto al joven piloto de 30 años, y pudo disfrutar al máximo de su viaje a San Martín de los Andes: “Fue muy lindo, la verdad es que teníamos fotos tan lindas que teníamos ganas de subirlas, y no hay nada más lindo que un vínculo que va avanzando y evolucionando cuando estás enamorado”.

La escapada familiar de Fabián Cubero con su pareja e hijas

