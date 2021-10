Mavys Álvarez volvió a hablar de su relación abusiva con Diego Maradona: drogas, prácticas sexuales y violencia

Mavys Álvarez volvió a hablar con la televisión de Miami

Durante los años que estuvo viviendo en La Habana para tratar su adicción a las drogas, Diego Maradona mantuvo un noviazgo violento con Mavys Álvarez. La historia, que fue revelada por primera vez por Teleshow, no pasó inadvertida en ningún lugar del mundo. Ella tenía 16 años cuando se la presentaron al jugador. Hoy la diferencia de edad y la disparidad de poder, de posibilidades y de dinero ponen en contexto que se trato de una relación abusiva.

A más de veinte años del primer encuentro, Mavys rompió el silencio y brindó una entrevista a Mario J. Pentón, periodista del noticiero América Noticias de la cadena América TeVé de Miami. El envío se publicó en capítulos que fueron revelando los pormenores de su relación con el futbolista. Desde su primer encuentro, que derivó en una relación abusiva que la llevó, entre otras cosas, al consumo de drogas y a una cirugía estética para modificar su cuerpo, en pos de lograr una imagen más sexy hasta indagar en la íntima relación entre Maradona y Fidel Castro, que le permitió salir de la isla para asistir al partido despedida del astro, celebrado el 10 de noviembre de 2001 en la Bombonera.

En la parte final de la entrevista, Mavys habló de cómo se fue distanciando de Maradona luego de cuatro años y que mientras duró la relación abusiva con el futbolista, hablaron de la posibilidad de tener un hijo juntos: “En mi ilusión sí, lo pensé. Me hice pruebas de embarazo en mis períodos de pérdidas. Yo no estaba bien. Él quería tener hijos”, reveló la mujer, y remató entre lágrimas: “Mis hijos no son hijos de Maradona”.

Sus palabras causaron gran revuelo en el entorno del futbolista. Durante estos días se manifestaron algunos testigos de su internación en Cuba, como Guillermo Cóppola y Omar Suárez, además de su ex esposa, Claudia Villafañe y de sus hijas, Dalma y Gianinna. Y esta noche, volvió a hablar luego de las repercusiones, que incluyen una denuncia contra el entorno del ex futbolista. “Ellos participaron, pues sí, cuando él habló de todo eso, de meterme en una caja, y todos estaban ahí. Él me pidió que me lo hiciera (operación de senos), él quería ese cambio en mí, en mi inocencia y mi ingenuidad tal vez”, comentó.

“Es verdad que dejé de estudiar porque Maradona no quería una novia universitaria. Tal vez no le gustaba que tuviera que ir a la escuela en la mañana. Tenía 16 años, estaba en décimo grado”, relató a continuación. “¿Vio tu mama la relación con Diego como un modo de escapar de la realidad cubana?”, le preguntaron. Ella no quería aceptar esta relación, pero hay cosas que te llevan. Mi madre nunca quiso aceptarlo, pero no le quedó más remedio. Y después de la aprobación de Fidel yo fui a pedirle permiso a Fidel para ir a Argentina”, ratificó en relación a la foto que se viralizó: “Eso fue en el Palacio Presidencial”, afirmó.

Respecto a la teoría de que su aparición tiene que ver con Sueño bendito, la inminente serie de Amazon, cuya segunda temporada se ocupa de la etapa cubana del futbolista, expresó: “De Amazon no me contactó, pero tengo entendido que están haciendo una parte de la historia que nada que ver. Yo vivía en Matanzas, y mi mamá vivía conmigo; viví tres años en la casa dos, y había otras chicas, yo me enteraba porque dejaban cosas”.

“Después Maradona alquila un departamento para que tú vivieras. Hablé con tu vecina, que no habla porque tiene miedo al gobierno cubano, y dice que estabas totalmente aislada, que tenías un celular que cuando te llamaba tenias que dejar todo”, le consultó el periodista. “Sí, es verdad que él se molestaba si yo salía, a cualquier lugar, al mercado, fue muy celoso. Yo en su momento también fui muy celosa”, afirmó Mavys.

“A veces no tenía para comer y una vecina me traía comida. Mi mamá tocaba la puerta llorando, pidiendo verme, y él me tapaba la boca y no le abría”, relató, sobre la vida que padeció los tres años que mantuvo el romance con el jugador de fútbol. También contó que un día escuchó que sonaba el teléfono de Maradona y atendió: “Era Claudia, la esposa legal de Diego, que él me decía que estaban separados, que se estaba divorciando, y yo contesté la llamada; ella me pidió que le pasara con él, y lo hice, pero cuando él se dio cuenta a quién había atendido agarró el teléfono y lo tiró contra la pared y se enojó mucho conmigo”.

Mavys Álvarez aseguró que vivió episodios de violencia física durante su relación con Diego Armando Maradona

Allí, contaron una historia que involucraba al periodista Luis Majul, mientras le hacía una entrevista al astro en La Habana. “Tuve que detener una grabación de una entrevista, no sabés los gritos que pegaba y el escándalo que hacía. Era medio rara la situación, y era esa chiquita, que era bastante brava en ese momento”, relató Majul. En ese momento la invitada se quebró y no pudo contener las lágrimas: “Es que fue un momento muy duro de mi vida, yo estaba totalmente fuera de sí, y pensé que algunos de los amigos de Diego me quería compartir”.

“Estaba aterrada, pensé que estaban hablando de eso, salí con una cuchilla en el pantalón porque me imaginaba que era Ferro Viera el que armaba todo esto. Todo esto en mi mente, una locura”, evocó. Más adelante también habló sobre los peores momentos de su relación y aseguró que hubo violencia física en más de una ocasión: “Es cierto que me golpeaba, pasó muchas veces, una vez me sacó del comedor a empujones, me metió en el auto y me agarró de los pelos cuando llegamos a la casa. No me hubiera dejado denunciar, si ni siquiera me dejó ir ese día, y tampoco creo que la Justicia hubiese actuado porque Fidel le ayudaría a salir del problema”.

También recordó la operación estética a la que se sometió cuando estuvo de visita en nuestro país: “Me fueron a buscar a mi casa y me hicieron el pasaporte en un día, viajé sola y cuando llegué me esperaba un guardaespaldas de Diego; después fue lo de la cirugía”. A su vez remarcó que todo fue muy rápido, ya que le hicieron análisis en el hotel, y luego la internaron directamente: “Mi madre no estaba presente y no tenía conocimiento de esta operación, no sé quién firmó o si pagaron para que me lo hicieran ilegalmente, pero las heridas se me abrieron cuando estaba recién operada y fuimos a una fiesta con Diego; él aceleró mucho en la camioneta y casi desbarrancamos; yo llegué llorando y él lo veía todo como una broma”.

Mavys Álvarez volvió a hablar de su noviazgo con Maradona (América TeVé - Miami)

Sobre su presente, afirmó que está recuperada de las adicciones: “Hoy estoy libre de drogas completamente, y psicológicamente hay muchas cosas que me afectaron y me siguen afectando, pero trato de seguir adelante”. En este sentido, cuando los periodistas le preguntaron si había valido la pena todo el tormento a cambio de haber sido “la novia de Maradona”, Mavys fue categórica: “Obvio que no, no valió la pena cambiar mis mejores años de juventud y de vida, por nada, y aunque la gente dice que le saqué de todo, no fue así tampoco, porque Diego me daba a veces cosas que después me pedía; dinero, prendas, artículos, una cocina eléctrica para mi casa, y después me la pedía de vuelta, y yo se las daba”.

Sobre el final Mavys contó que es madre de dos hijos, una joven de 15 años y un niño de 4 años, fruto de otra relación. “Desde que mi hija cumplió 11 yo le empecé a contar mi historia, porque sentí que era lo mejor que podía hacer, contarle lo que me pasó para prevenirla”, sostuvo. Y cerró: “Para los que me preguntan porqué no dije nada en ese momento, les digo que no había necesidad de pedir ayuda, porque los que estaban allí sabían que yo necesitaba ayuda”.

Relación abusiva

Si bien el vínculo entre Mavys Álvarez y Diego Maradona comenzó en Cuba cuando la mujer tenía 16 años, y determinar si hubo o no corrupción de menores dependería de las leyes de la isla en aquellos años, ella vino a la Argentina acompañándolo. Según las leyes de nuestro país, cuando una persona mayor de edad sale con una menor, hay que diferenciar cada caso según la edad de la presunta víctima. La abogada penalista Raquel Hermida Leyenda, especialista en delitos sexuales, explicó a Teleshow qué ocurre en cada franja etaria.

Menores de 13 años. “Cualquier tipo de relación sexual o manoseado es considerado abuso, no importa que la menor diga ‘quiero’: no existe el consentimiento en menores de 13 años. Es un delito, y comprende entre seis y 15 años de prisión”.

Menores ente 13 y 16 años. “En estos casos, a la relación se la llama abuso de seducción. Hay un consentimiento, pero es un consentimiento viciado, de alguna manera seducido. La mujer no tiene terminada su autoestima y el abusador la convence diciendo que es linda. La persona se está formando, y esta dudosa de sí misma, tiene una baja autoestima, no tiene formado su consentimiento. Además, este abuso puede tener sus agravantes como en los casos donde hay convivencia, relaciones vinculares, de guarda o de cuidado. Generalmente la víctima no se considera víctima, es probable que manifieste conformidad. La condena es menor que en el caso anterior”.

Menores entre 16 y 18 años. “El Estado los sigue protegiendo en dos delitos fundamentales: corrupción de menores y prostitución”.

En este punto, Hermida Leyenda sostiene que dichos delitos cuadrarían en el marco de la relación entre Mavys y Mardona. “Esto él lo ejerció absolutamente, porque de su relato sale que ella interrumpió su adolescencia para ingresar a una vida que no es normal de una adolescente. Es un delito que está bien establecido, porque hay dinero de por medio, manutención que hace a su familia. Con la cocaína no hay solo corrupción sino abuso, porque ella no puede prestar consentimiento drogada. Mavys dice que Maradona no quería drogarse solo, pero el estado de ella de inconsciencia le permitía hacer a él actos que, estando ella consciente, podía decir que no”.

¿Qué significa corrupción de menores? “Interrumpir el normal desarrollo de un menor o adolescente. Acá pasó todo porque una vez que esta drogada, pasó todo. Drogada, no puede prestar consentimiento. Y después dice que se acercaba a él por la droga: no estaba enamorada, estaba adicta”.

La abogada explica además que en el caso de que “una mujer sana de 17 años tenga relación con hombres mayores, si no hay dinero, droga, ni participación de terceros ni contraprestación, no se trata de abuso”. Sin embargo, cuántos años separan a ambas (más de 20, en este caso) podría ser un factor analizable para la Justicia. “Cuando existe tanta diferencia el tema poder hay que analizarlo: es raro que una mujer de 16 tenga relaciones con un hombre de 40″.

Aunque no haya dinero de por medio directamente, pero existieran regalos, por ejemplo a la familia, estos serían “cómplices”. Además, Hermida Leyenda aclara que, de acuerdo al testimonio de Mavys, la relación “no comienza como un abuso sino como un tema de seducción, pero siempre está el poder, y eso se llama corrupción de menores”.

Sabrina Cartabia, ex abogada de Thelma Fardin, coincidió en lo legal y sumó: “Más allá de eso, es importante hacer una reflexión sobre las responsabilidades sociales compartidas. Por qué no se trata solo de una persona determinada y aislada que tiene un comportamiento reprochable. En este tipo de casos se suele observar que existen entornos, que rodean a personas poderosas y exitosas que facilitan excesos, donde los límites no existen”.

“Esto es propio de nuestra cultura donde el exitismo y la falta total de cuidados genera que determinadas personas pueden saltearse las reglas establecidas en incluso cuentan con aval de las instituciones para hacerlo, con entornos que incentivan y festejan ese actuar sin límites. Aún cuando esto puede perjudicar a otras personas, como a, la entonces adolescente, Mavys. En este sentido, niñas, niños y adolescentes deben ser socialmente respetados y cuidados, no solo por su familia sino por toda la sociedad y especialmente por las instituciones. Aquí ese observa que todo eso fallo y ella quedó expuesta a situaciones muy difíciles de manejar y procesar para una joven que estaba construyendo su autonomía”, cerró.

