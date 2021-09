El descargo de Inés Estévez por el fin del uso obligatorio del barbijo al aire libre: “La mayor demencia es colocarlo en una posición política”

Inés Estévez se descargó en Twitter a raíz de las últimas medidas sanitarias anunciadas por el Gobierno Nacional

Este martes, el Gobierno Nacional anunció, entre otras medidas sanitarias, el fin del uso obligatorio de barbijo al aire libre. Esto comenzará a correr a partir del próximo 1ro de octubre, aunque algunas provincias y distritos se manifestaron en contra de esta decisión. En ese sentido, Inés Estévez hizo un duro descargo al respecto en sus redes sociales.

“Yo no me saco el barbijo ni en pedo y me sigo cuidando. Lavado de manos. Alcohol 70/30. Metro y medio de distancia y todo eso. En cualquier orden de cosas es mejor el sentido común y la capacidad deductiva que acatar ciegamente cualquier dictamen. Saludos a todes”, escribió la actriz en su cuenta de Twitter en la noche del martes

Un rato más tarde, la también cantante y escritora disparó otro mensaje en la misma línea. “ La mayor demencia es colocar el uso del barbijo en una posición política. Yo antes me lo puse y ahora también ”, dijo.

El primer tweet de Inés Estévez contra el fin del uso obligatorio del barbijo al aire libre (Foto: Tweet)

Y en el mismo mensaje, agregó un comentario con respecto a su presente laboral. “Estoy trabajando en tres proyectos y mi responsabilidad es preservar la salud de todos los equipos. Un contagiado son 14 días de no filmar. Pilas, loco”, cerró Inés, haciendo hincapié en la importancia de seguir cuidando la salud a fin de que no se detenga la actividad laboral.

Por momentos, el 2020 en pandemia se le hizo cuesta arriba a Inés Estévez, quien tuvo que hacerse cargo del cuidado de sus hijas Cielo y Vida, quienes contrajeron coronavirus y que lo atravesaron con fiebre y otros síntomas.

“Llegaron de lo del papá (el actor Fabián Vena) con unos síntomas medios raros. Como la más chica no puede hablar, era difícil saber qué era lo que tenía. No sabemos cómo nos contagiamos, pero me parece que Cielito vino de allá en ese estado. No comía y lloriqueaba”, reseñó Estévez en septiembre del año pasado al programa Quedate (El Nueve).

El segundo tweet de Inés Estévez acerca del fin de la obligatoriedad del uso del barbijo (Foto: Twitter)

“Se lo contagiamos al pediatra también y a la noche siguiente o dos días más tarde, empecé yo a tener una voz rara y fiebre”, explicó y, por este motivo, decidió hisoparse ella y también a sus hijas. Luego, y con los tres resultados positivos de covid-19, la actriz recibió la ayuda de una trabajadora quien habitualmente se encarga del cuidado de Cielo por su discapacidad. “Cielito necesita permanentemente asistencia y necesitás más de dos brazos para contener a las dos”, contó.

“La que tuvo un cuadro gripal heavy, con febrícula y un estado de debilidad general fui yo. No pude guardar cama. Fue duro ocuparme de ellas en ese estado”, dijo Estévez sobre cómo vivió la enfermedad. En tanto, habló sobre cómo lo pasaron sus hijas: “La más grande no tuvo ningún síntoma y la más chica estuvo un poco decaída, con los ojos hinchados. Una vez que les dieron de alta y las pude mandar a lo del papá, pude comenzar mi recuperación”, describió.

Inés Estévez (Dino Calvo)

En abril del año pasado, con la pandemia recién comenzada, Inés confesó en Twitter que estaba pasando por un duro momento económico. “Che, estoy por caer en la indigencia -posta, no es eufemismo- y un amigo que vive en España quiere prestarme algo de dinero. Pero no puede transferir porque los sistemas son incompatibles. ¿Qué onda? ¿Alguien sabe cómo hacer?”, contó y dejó expuestas las dificultades tanto propias como las de buena parte de su gremio, los actores.

“Lo que hice fue consultar a viva voz si alguien sabía cómo hacer para integrar la porción de la sociedad que puede estar eximida de pagar los impuestos y que no se los corten. Porque estoy como todo el mundo”, dijo después en diálogo con Teleshow. Y señaló: “Drama es morirse de coronavirus. Supongo que hay mucha gente que está como yo, la gran mayoría”.

“Estoy igual que tanta gente. Y sí: indigencia es no tener para morfar”, resaltó Inés, aunque contó que finalmente le llegó el dinero enviado desde España: “Mis amigos resolvieron el modo de enviar algo de dinero”.

