La periodista Tatiana Schapiro fue mamá de su segundo hijo: nació Joaquín

La periodista dio a luz el lunes por la tarde en el Sanatorio Los Arcos

La periodista Tatiana Schapiro fue mamá por segunda vez, junto a su pareja, Gabriel Gandolfo. La panelista de Todas las tardes, el ciclo que conduce Maju Lozano en la pantalla de Canal 9, cursaba la semana 39 de embarazo y día tras día expresaba su ansiedad por conocer al nuevo integrante de la familia ensamblada, a través de sus redes sociales. En diálogo con Teleshow, reveló el nombre que eligieron para el bebé: “Nos decidimos a último momento y se llama Joaquín”.

Shapiro contó que disfrutó cada etapa de la dulce espera y se sintió con energía en todo momento, incluso en la recta final. De hecho, el domingo condujo Quedate, junto a su compañero Luis Bremel, un día antes de dar a luz. Como broche de oro, el pequeño nació por cesárea el lunes a las 17.49 en el Sanatorio Los Arcos, y pesó 4,355 kilogramos. La conductora ya es madre de Malena, de nueve años, fruto de una relación anterior y su pareja también es padre de dos hijos, Lara y Sebastián, de 12 y 16 años respectivamente.

Tatiana Schapiro y su hijo Joaquín, el nuevo integrante de la familia

“Además tenemos tres perros; hay como una superpoblación, estamos súper felices, acomodando planes”, bromeaba en marzo último en diálogo con este medio cuando anunció la feliz noticia de que se agrandaba la familia. El año pasado la pareja tenía fecha para casarse el 25 de abril, pero la pandemia lo impidió: “Lo tuve que posponer al 10 de octubre, que tampoco pudo ser y apostamos por el 13 de marzo, pero tampoco fue posible, y la próxima fecha que tengo es muy cercana a lo que va a ser la fecha de parto, entonces tampoco; se hará cuando se pueda, no tenemos urgencia”.

A la hora de explicar el simbolismo detrás del nombre que eligieron para su primer hijo juntos, la periodista reveló que se trata de un homenaje a un reconocido cantautor español: “El papá es fanático de Joaquín Sabina”. Unos meses atrás Schapiro había contado que cuando supieron el sexo del bebé cada uno propuso algunos nombres, pero no había manera de llegar a un acuerdo. “Si era nena lo teníamos más claro, pero hubo una lucha en casa”, reconoció. Además contó que la noticia del embarazo fue inesperada: “Me enteré y me sorprendí un montón porque no estaba buscando, con mucha alegría pero fue una sorpresa porque con mi hija anterior hice dos años de tratamiento de fertilidad y con este, nada, así que fue como un sorpresón”.

Joaquín es el segundo hijo de Tatiana Schapiro, y el primero junto a su pareja, Gabriel Gandolfo

En aquel entonces la periodista reveló cómo fue el momento en el que le dio la noticia a su pareja: “Él estaba comiendo con los chicos, esperé que terminaran, y cuando subí, le conté, se puso re contento, y cuando los chicos lo supieron, también, re contentos. La mía que es la más chiquita, chocha y feliz de la vida que es varón”. El único inconveniente que atravesó ocurrió en la semana 36 de gestación, cuando su hija dio positivo en Covid-19 y tuvieron que aislarse en su hogar.

“Cuidando a mis dos pollitos: el de la panza porque tiene que quedarse ahí un ratito más, la otra porque está pachucha. Ella, el amor de mi vida, contrajo coronavirus justo ahora. Estamos haciendo aislamiento, como corresponde, por supuesto con cuidados particulares por mi embarazo. Tengo el menor contacto posible con el resto de la casa, tengo dos dosis de vacuna, y por ahora di negativo y no tengo síntomas”, describió en ese entonces a través de un posteo de Instagram. “Por suerte nadie más se contagió y lo transitamos bien”, aseguró luego. Dos semanas más tarde llegó el gran día y pudieron conocer a Joaquín.

