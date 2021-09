El emotivo mensaje de Moria Casán a Fernando Galmarini por el día del profesor

Moria Casán y Fernando Galmarini

Moria Casán y Fernando Galmarini viven una intensa historia de amor. La actriz y conductora homenajeó a su pareja este viernes en el que se festeja el día del profesor al publicar una fotografía de ambos abrazados junto a un cariñoso mensaje en su cuenta oficial de Instagram, que es seguida por casi dos millones de personas.

“En el día del profesor, thanks (gracias) a mi profe de historia por enseñarme a disfrutar de la transversalidad, horizontalidad y sobre todo afirmar el valor de la lealtad. ¡Aguanten los GALMARINI que tienen ALMA que comienza con G!”, escribió La One en la red social.

El posteo de Moria Casán

La diva y el histórico dirigente peronista se conocieron hace 30 años, cuando ella lo invitó a A la cama con Moria, el popular programa que condujo en 1991 en el antiguo Canal 9. “Estuvo hace 30 años en mi cama y de ahí siguió la tensión”, le dijo Moria a Pía Shaw, la panelista de Los Ángeles de la Mañana, apenas trascendió la noticia de que tenían una relación amorosa.

Con el paso de los años, se volvieron a reencontrar y decidieron dar rienda suelta a la pasión. Cuando blanqueó su romance La Lengua Karateca señaló tener un “crush total con Galmarini” y definió a quien fuera el secretario de Deportes durante la presidencia de Carlos Menem como su “profe virtual de historia del peronismo”.

En junio pasado, Casán compartió en su cuenta oficial de Twitter unas fotos que le sacó su novio mientras ella estaba lavando la vajilla en la cocina de su casa. “Yo en trancee #Doña. Lavando un plato. ‘A lo que he llegado, ¿vio? Secuencia y consecuencia del #crush”, escribió en la red social la mamá de Sofía Gala que en las imágenes lucía un conjunto de calzas negras con estrellas blancas estampadas y detalles en rosa y blanco, una campera, y una remera con transparencias.

Moria Casán lavando los platos

Cabe recordar que la última pareja oficial de Moria fue Humberto Poidomani, un artista con quien mantuvo una relación a distancia ya que el hombre vivía en Miami. Se casaron en diciembre de 2019 en Florencia (Italia) en una ceremonia que la diva definió como una “unión espiritual”. Desde entonces, la pandemia del coronavirus les prohibió concretar otro encuentro. “Yo me casé un sábado y el domingo me volví para la Argentina. ¡Me casé y me separé!”, bromeó la diva en diálogo con Andy Kusnetzoff en junio de 2020 en PH Podemos Hablar.

En el plano laboral, la actriz se alejó de la televisión y está protagonizando la exitosa obra Brujas junto con Thelma Biral, Nora Cárpena, Sandra Mihanovich y María Leal en el teatro Multitabaris Comafi. La comedia había sido estrenada por primera vez en Mar del Plata en 1991. Para festejar que se cumplieron 30 años volvieron a reponer en la calle Corrientes el espectáculo del autor español Santiago Moscada, cuyo título original es Entre Mujeres. La trama de la obra muestra la historia de cinco ex compañeras de un colegio religioso que se juntan después de mucho tiempo para cenar en la casa de una de ellas y se desata una noche imperdible.

